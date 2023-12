Deutsche Bahn lance la vente de sa filiale logistique DB Schenker

La compagnie allemande des chemins de fer Deutsche Bahn a lancé mardi un processus de vente pour sa filiale logistique DB Schenker, valorisée selon les médias à entre 12 et 20 milliards d'euros.

( AFP / INA FASSBENDER )

"La Deutsche Bahn a publié une annonce officielle lançant une procédure ouverte et équitable pour la vente de ses parts" dans DB Schenker, a indiqué dans un communiqué l'entreprise, détenue à 100% par l'Etat allemand.

Le conseil de surveillance du groupe examinait depuis un an cette option, alors que l'entreprise est plombée par une dette colossale de plus de 30 milliards d'euros, et est confrontée à un besoin d'investissements massifs.

Le calendrier s'est néanmoins accéléré suite au rappel à l'ordre en novembre de la Cour constitutionnelle allemande, qui a annulé une partie des fonds publics destinés aux investissements dans le rail.

"Le résultat de cette vente sera utilisé en grande partie pour réduire les dettes et (...) mettre en oeuvre la stratégie du groupe" en matière d'investissement, a souligné la compagnie dans son communiqué.

Présente dans 130 pays, avec 76.000 employés, DB Schenker est une des principales entreprises mondiales dans le secteur de la logistique, avec un bénéfice d'exploitation de 1,8 milliard d'euros durant l'exercice 2022.

Selon les médias allemands, elle est valorisée à "entre 12 et 20 milliards d'euros". Aucun chiffre n'a toutefois été rendu public par la Deutsche Bahn.

Le développement du ferroviaire est une priorité en Allemagne pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du polluant secteur des transports. Mais les rames et les infrastructures sont vétustes, occasionnant de très nombreux retards et dysfonctionnement.

Berlin avait donc promis 40 milliards d'euros d'investissement d'ici 2027 pour rénover le réseau. Mais plus d'un quart de cette somme a été annulé par la Cour constitutionnelle, et doit donc être compensée.

La cession de DB Schenker devra être validée par le conseil de surveillance de la Deutsche Bahn "au terme du processus de vente". Pour être approuvée, "la condition est qu'elle soit clairement avantageuse pour la Deutsche Bahn à tous points de vue", a prévenu le groupe.