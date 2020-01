Deuil d'un enfant : comment l'allongement du congé des parents à 12 jours est passé à la trappe

Petit moment de flottement à l'Assemblée nationale mercredi matin. La réunion de la commission des Affaires sociales touche à sa fin et ses membres doivent se prononcer sur une proposition de loi concernant l'allongement du congé de deuil pour les parents perdant un enfant.Le texte est porté par Guy Bricout, député UDI-Agir du Nord et rapporteur de la loi. Il est soutenu par des groupes parlementaires hétéroclites : les Républicains, les socialistes, La France insoumise.... Comportant un article unique, il prévoit de porter de 5 à 12 jours la durée de ce congé pour les parents d'un enfant mineur ou à charge. Guy Bricout, levant le doigt au moment du vote à main levée de sa proposition de loi (Capture d'écran). ASSEMBLÉE NATIONALE.FR « Qui est pour ? », demande la présidente de la commission Brigitte Bourguignon. Des mains se lèvent, dont celle de Guy Bricout. « Il est adopté », annonce la présidente. Jusqu'ici, rien d'anormal. Mais quelques instants plus tard, Guy Bricout, réalisant ce qui vient de se passer, prend la parole. « Je reviens en arrière, mais il y a un problème. Ma proposition est complètement annulée », s'alarme l'ancien maire de Caudry (Nord).« Tout le monde s'est dit qu'on avait fait une connerie »Car avant d'être soumis au vote, sa proposition a été modifiée par un amendement soumis par Michèle de Vaucouleurs, députée MoDem, puis adoptée. Sous cette nouvelle mouture, l'article stipule désormais qu'un salarié pourra prendre des jours de RTT et des jours de congés payés après le congé de deuil de cinq jours sans que l'employeur ne puisse s'y opposer. Nulle mention d'un congé de 12 jours... Un autre amendement de Sereine Mauborgne (LREM) adopté vise à autoriser le don de RTT en cas de décès d'un enfant. Ce don est possible à l'heure actuelle seulement pour un parent dont l'enfant est atteint d'une grave maladie.Deux jours plus tard, l'épisode reste ...