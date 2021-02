Dettes publiques détenues par la BCE : l'appel de 100 économistes pour les annuler

Objectif : faciliter la reconstruction sociale et écologique après la pandémie de Covid-19.

Le siège de la BCE à Francfort en Allemagne. ( AFP / DANIEL ROLAND )

Alors que les dettes publiques détenues par la Banque centrale européenne (BCE) "s'élèvent aujourd'hui, pour l'ensemble de l'Europe, à près de 2.500 milliards d'euros ", plus de 100 économistes lancent vendredi 5 février un appel à les annuler pour faciliter la reconstruction sociale et écologique après la pandémie de Covid-19.

Pour la BCE, annuler les dettes des États, qui se négocie actuellement à des taux très bas, voire négatifs, n'est "pas une option", car "les citoyens risqueraient de perdre confiance dans la monnaie", comme l'avait expliqué en juin Fabio Panetta, membre italien de son directoire. Les signataires de l'appel, à paraître dans neuf publications européennes dont Le Monde (France), El Pais (Espagne), La Libre Belgique , Der Freitag (Allemagne) et l' Avvenire (Italie), estiment au contraire que l'institution basée à Francfort pourrait, en annulant ses créances, "offrir aux États européens les moyens de leur reconstruction écologique, mais aussi de réparer la casse sociale, économique et culturelle".

L'effacement des dettes publiques ou leur transformation en dettes perpétuelles sans intérêt se ferait en échange d'un engagement des États à "investir les mêmes montants dans la reconstruction écologique et sociale" , expliquent ces économistes, parmi lesquels 50 Français, dont Thomas Piketty (École d'économie de Paris), Jézabel Couppey-Soubeyran (Sorbonne), Olivier Passet (Xerfi) ou encore Aurore Lalucq, qui est aussi députée européenne (groupe Socialistes et Démocrates). Les signataires de l'appel affirment en outre que "l'annulation n'est pas explicitement interdite par les traités européens" et que "l'histoire nous a maintes fois montré que les difficultés juridiques s'effacent devant les accords politiques".

Tandis que l'endettement public a très fortement augmenté pour protéger les ménages et les entreprises, "les citoyens découvrent, pour certains avec effarement, que près de 25% de la dette publique européenne est aujourd'hui détenue par leur banque centrale", relèvent ces économistes. " Nous nous devons à nous-mêmes 25% de notre dette et si nous remboursons cette somme, nous devrons la trouver ailleurs, soit en réempruntant pour faire rouler la dette au lieu d'emprunter pour investir, soit en augmentant les impôts, soit en baissant les dépenses", regrettent-ils.

Inquiets devant un possible retour de politiques d'austérité impliquant des réductions de dette publique comme celles menées de 2015 jusqu'au début de la crise du Covid-19, ces universitaires appellent aussi à "une nouvelle gouvernance européenne, notamment par le passage à la majorité qualifiée en matière fiscale".