Dette publique : quelle différence entre la France de 2026 et la Grèce de 2009 ?

La France n’est pas la Grèce, mais certains parallèles interrogent. (Crédits: Boursorama - IA)

L'ESSENTIEL

Le rendement des obligations d'État françaises à dix ans a atteint 5 %, son plus haut depuis 2002, alors que le budget 2027 exige un effort de redressement de 54 milliards d'euros.

La France n'est pas la Grèce de 2009, mais son déficit (5,1 % en 2025) et sa dette (près de 116 % du produit intérieur brut) restent très élevés.

Le filet de sécurité européen est plus solide qu'en 2010, mais il n'a jamais été testé face à une économie de la taille de la France, ce qui rend l'action nationale urgente.

Le rendement des obligations d'État françaises à dix ans a atteint dernièrement 5 %, son plus haut niveau depuis plus de vingt ans. L'intérêt supplémentaire que la France paie par rapport à l'Allemagne – l'écart de taux (le spread) que les investisseurs utilisent pour mesurer le risque propre à la France – s'est fortement creusé. Le Parlement se débat avec un budget 2027 qui exige 54 milliards d'euros d'économies, tandis que des manifestations et des affrontements violents dans toute la France font la une de l'actualité.

Alors que l'instabilité politique et les tensions sociales s'aggravent, les comparaisons avec la Grèce au début de sa crise de la dette sont devenues inévitables. Ministre grec des finances lorsque la crise a éclaté en 2009, je suis de plus en plus souvent interrogé sur la comparaison entre les deux situations. Je comprends la tentation, mais aussi à quel point elle peut être trompeuse.

Le problème de la France n'est pas la faiblesse de son économie

La France n'est pas la Grèce. C'est l'une des plus grandes économies du monde, avec des entreprises compétitives à l'échelle mondiale, une épargne des ménages importante, un système financier profond et des institutions solides. Et, contrairement à la Grèce en 2009, elle n'a pas de déséquilibre important de financement extérieur.

Son problème est l'écart persistant entre ce que l'économie produit, ce que l'État dépense et ce que les contribuables accepteront de financer. Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), les dépenses publiques ont atteint 57,3 % du produit intérieur brut (PIB) en 2025, parmi les plus élevées d'Europe, et pourtant le déficit était encore de 5,1 % (et le gouvernement s'attend à ce qu'il atteigne 5,4 % cette année). La dette publique est passée à près de 116 % du PIB, contre moins de 100 % avant la pandémie (la France est le seul pays du G7 où ce ratio est aujourd'hui plus élevé qu'en 2020, au plus fort de la pandémie). Et la France paie actuellement plus pour financer sa dette que tous les anciens pays en crise de la zone euro – et plus que ne le laisserait supposer sa note de crédit officielle AA.

L'« exception française » : le modèle social coûteux de la France

Au cours des vingt dernières années, la France a aussi enregistré de manière constante des déficits primaires, dépensant plus qu'elle ne perçoit, avant même le paiement des intérêts. Une grande partie de ces dépenses finance un modèle social auquel les citoyens sont, on le comprend, attachés, mais qui protège de plus en plus les générations plus âgées, par les retraites, aux dépens des plus jeunes. Le maintenir devient plus difficile avec une croissance faible et le vieillissement démographique.

Une productivité atone, une fiscalité élevée et une incertitude persistante pèsent sur l'investissement et la croissance (le Fonds monétaire international (FMI) ne prévoit qu'une croissance de 0,6 % en 2026).

De la faiblesse budgétaire à la paralysie politique

Les gouvernements successifs ont eu du mal à concilier la discipline budgétaire et les attentes à l'égard de l'État. La fragmentation politique a rendu le compromis plus difficile. L'adoption du budget 2026 a exigé des mois d'affrontements et des recours répétés à l'article 49.3, qui permet de faire adopter un texte sans vote du Parlement.

Le budget 2027 de la France offre trois possibilités inconfortables :

le faire passer en force, éventuellement en recourant à des ordonnances budgétaires sans précédent au titre de l'article 47 ;

négocier un compromis qui dilue l'ajustement ;

affronter une nouvelle chute du gouvernement, laissant le budget en suspens à l'approche de l'élection présidentielle.

En 2009, la Grèce était bien plus vulnérable. Elle avait perdu en compétitivité, accumulé d'énormes déficits extérieurs et dissimulé la véritable situation de ses finances. La France ne présente aucune de ces défaillances institutionnelles. Pourtant, l'expérience grecque montre à quel point les difficultés budgétaires deviennent considérablement plus difficiles à gérer lorsque la crédibilité politique se détériore.

Aujourd'hui, les marchés ne doutent pas que la France puisse payer. Ils doutent qu'elle puisse décider.

Quand les marchés fixent le calendrier

Une crise de la dette française n'est pas inévitable. Des marchés financiers profonds, une large base d'investisseurs et des échéances de dette relativement longues font que la hausse des coûts d'emprunt se répercute progressivement.

Mais à mesure que la dette moins chère sera refinancée, la charge d'intérêts va augmenter. Le rapport du gouvernement français sur la dette prévoit que la dette publique atteindra 121,7 % du PIB en 2027, même en supposant la mise en œuvre de l'ajustement proposé. Dans le scénario de la Commission européenne sans changement de politique, elle atteint 144 % d'ici 2036.

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En Grèce, le passage des difficultés budgétaires à une crise de financement a été extraordinairement rapide. Lorsque nous avons perdu l'accès aux marchés et dû négocier une aide internationale, nous avons aussi perdu une grande partie du contrôle sur le rythme et la composition de l'ajustement. Les gouvernements repoussent les décisions difficiles pour préserver leur marge de manœuvre politique. Paradoxalement, cela peut finir par les en priver.

Le filet de sécurité de l'Europe : plus solide qu'en 2010, mais jamais testé

La France peut-elle compter sur une protection européenne ? En 2010, la zone euro ne disposait pratiquement d'aucun instrument pour faire face à une crise de la dette souveraine. Le premier plan de sauvetage de la Grèce combinait des prêts bilatéraux européens et un financement du FMI. Le fonds de sauvetage européen temporaire, puis, finalement, le Mécanisme européen de stabilité (MES) permanent sont venus plus tard.

Aujourd'hui, une supervision bancaire renforcée et la capacité de la Banque centrale européenne (BCE) à intervenir sur les marchés des obligations souveraines offrent une protection considérablement plus grande. Son instrument de protection de la transmission (IPT) permet des achats potentiellement illimités d'obligations d'État pour contrer des pressions de marché injustifiées et désordonnées. Mais l'intervention dépend d'évaluations de la soutenabilité budgétaire et du respect des engagements européens ; son activation est une décision de la BCE, et non des gouvernements.

Ces mécanismes n'ont pas non plus été testés face à une crise touchant une économie aussi grande et aussi interconnectée financièrement que celle de la France. Une grave perte de confiance dans la dette française se répercuterait sur les banques, les assureurs et les marchés d'obligations souveraines européens. Ainsi, même si l'Europe est mieux protégée qu'en 2010, cela ne rend pas l'action nationale moins urgente.

Crédibilité budgétaire et légitimité démocratique

L'expérience grecque a aussi mis en évidence les limites d'un ajustement budgétaire conçu avant tout comme un exercice comptable.

La Grèce a subi une contraction dévastatrice, en partie parce que les effets récessifs de l'ajustement avaient été sous-estimés. Les conséquences pour la cohésion sociale, la stabilité politique et la confiance dans les institutions ont duré bien au-delà de la crise immédiate.

La France ne connaît rien de comparable. Mais les manifestations sur l'éducation et les conditions de vie illustrent la difficulté de concilier la maîtrise budgétaire et les attentes à l'égard des services publics. Avec des dépenses déjà à 57 % du PIB, le débat doit porter non seulement sur le montant que l'État dépense, mais aussi sur ce à quoi il le consacre, et sur qui paie.

Une stratégie crédible doit combiner la maîtrise des dépenses, une croissance plus forte et une répartition plus équitable de la charge – et, surtout, un rééquilibrage de la protection des plus âgés vers les plus jeunes. Sans légitimité politique et sociale, même des politiques techniquement solides sont difficiles à maintenir.

La France conserve des ressources économiques et des capacités institutionnelles qui manquaient à la Grèce en 2009. Ses difficultés sont différentes, mais l'expérience grecque devrait rappeler aux responsables politiques français combien l'ajustement devient plus difficile dès lors que ce sont les marchés financiers, et non les gouvernements élus, qui en déterminent le calendrier et les conditions.

La France n'est pas la Grèce de 2009. Ce devrait être une raison d'agir tôt, et non une excuse pour attendre.

Auteur: George Papaconstantinou - Full-time Professor and Chair in International Political Economy - Florence School of Transnational Governance, European University Institute

Cet article est issu du site The Conversation