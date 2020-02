Dette publique, cantines scolaires, Pôle emploi... Les principales critiques du rapport 2020 de la Cour des comptes

La Cour des comptes a publié mardi son rapport annuel qui distribue bons et mauvais points dans la gestion de l'argent public.

La Cour des comptes. ( AFP / BERTRAND GUAY )

De l'équipement en drones militaires aux greffes de rein en passant par les aéroports bretons, les abattoirs ou encore l'École polytechnique, tour d'horizon des éléments marquants identifiés cette année par l'institution financière chargée d'évaluer la gestion des politiques publiques, dans son rapport annuel publié mardi 25 février.

Finances publiques

La Cour des comptes a reproché mardi au gouvernement français son ambition "limitée" pour redresser les finances publiques, dont l'évolution, avec une dette qui ne reflue pas, est "préoccupante", notamment depuis les mesures décidées face au mouvement des "gilets jaunes". Avec les importantes baisses d'impôts décidées cette année, l'institution a appelé le gouvernement à ne plus retarder les efforts pour assainir les finances de l'État . "Le redressement des finances publiques, déjà très graduel au cours des dernières années, est aujourd'hui quasiment à l'arrêt", note l'institution financière, qui appelle l'exécutif à prévoir "une réduction du déficit structurel ambitieuse, cohérente avec les règles européennes, et ne repoussant pas (...) l'essentiel des efforts à accomplir".

Dématérialisation des démarches

L'institution financière s'est également intéressée à la dématérialisation de la délivrance de titres (pièce d'identité, permis de conduire, etc.) par les préfectures, au dossier pharmaceutique, à la numérisation des demandes de logement social ou encore au "système d'information des ressources humaines dans l'éducation nationale" (Sirhen) et aux services numériques de Pôle emploi. Si la transformation numérique "permet d'améliorer les services rendus aux usagers" et qu'"un bon usage (...) peut améliorer sensiblement l'efficacité des acteurs publics", ces impacts positifs "ne sont pas toujours au rendez-vous" et des "fragilités" limitent l'atteinte des ambitions de transformation, constate la Cour.

Pôle emploi

Ainsi, si l'organisme d'accompagnement des demandeurs d'emploi a beaucoup développé ses services numériques, avec par exemple l'inscription dématérialisée, il a négligé la "détection en amont des personnes en difficulté face au numérique", déplore la Cour des comptes qui recommande à Pôle Emploi d'y remédier.

Restauration collective

La restauration scolaire coûte cher aux communes , qu'elle soit gérée en direct ou confiée à un prestataire via un contrat souvent défavorable, un coût élevé et mal évalué qui ne garantit pas même un accès égal à la cantine. Les communes concentrent trop leurs économies sur les achats de matières premières, qui ne représentent que 23% du coût de revient total des repas.

Abattoirs publics

La Cour épingle la gestion "dégradée" des abattoirs publics d'animaux de boucherie par les collectivités locales, avec des équipements "souvent surdimensionnés et sous-exploités, alors que leur production totale ne représente plus que 7% de l'ensemble de la filière". Elle propose de confier leur gestion à des coopératives rassemblant tous les acteurs concernés (petits exploitants, bouchers grossistes, salariés des équipements), ou de basculer vers l'abattage mobile.

APL

"Complexité", lourdeur de gestion entraînant des "risques en termes de fraudes et d'erreurs" : les mesures introduites depuis 2015 pour réformer les aides au logement n'ont pas amélioré le dispositif qui continue de favoriser les injustices, selon la Cour des comptes.

Aéroports bretons

La Cour juge "obsolète" et trop coûteux le réseau aéroportuaire de la Bretagne, surtout depuis l'arrivée de la ligne ferroviaire à grande vitesse. Huit plateformes (Brest, Rennes, Lorient, Dinard, Quimper, Saint-Brieuc, Lannion, Ouessant) accueillent des lignes régulières, mais en 2018 le trafic s'est concentré à 80% sur Brest et Rennes. En 2018, 2,3 millions de passagers ont transité par les aéroports bretons.

Dossier pharmaceutique

Un gros tiers des médicaments consommés en France échappent encore au dossier pharmaceutique (DP), mais ces "imperfections" peuvent être résolues par "des créations automatiques" et par une utilisation "obligatoire" dans les hôpitaux, estime la Cour.

Greffe de rein

Le recours à la greffe de rein n'est pas assez développé pour les patients en insuffisance rénale chronique terminale (IRCT), constate la Cour des comptes, alors que cette solution est largement meilleure que la dialyse, tant pour la qualité de vie des malades éligibles que sur le plan financier.

Drones militaires

La France "a tardé" à équiper son armée de drones aériens, avec un parc encore "limité", alors que depuis le début des années 2000 de plus en plus d'armées dans le monde se dotaient de drones, signale la Cour. Elle met en cause "des mésententes entre industriels" et le "manque de vision prospective des armées et des changements de pied des pouvoirs publics", qui ont conduit la France à acheter aux Etats-Unis des équipements pour faire face à ses besoins.

Éco-organismes

Les éco-organismes, qui pilotent en France le traitement de nombreux types de déchets en vertu du principe du "pollueur-payeur", affichent des "résultats inégaux", selon la Cour, qui appelle à un meilleur contrôle par l'État et à l'application des sanctions. Le recyclage des emballages ménagers est par exemple estimé à 70% en 2018 après 67,5% en 2017, alors que la loi imposait 75% pour 2012. La Cour recommande de simplifier les cahiers des charges, et relève que les sanctions sont souvent encore trop faibles pour être dissuasives.

École polytechnique

L'École polytechnique, un des fleurons des grandes écoles françaises d'ingénieurs est handicapée par une "situation financière préoccupante" , avec cinq exercices déficitaires consécutifs depuis 2014, et "des insuffisances" dans sa gestion, en particulier une tutelle "lointaine" du ministère des Armées, jugent les Sages.