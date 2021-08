Dette : plus d'entreprises mieux notées en Europe au 2T

Les relèvements de notation des entreprises européennes ont été plus nombreux au deuxième trimestre que les dégradations, et ce, pour la première fois en deux ans, annonce jeudi l'agence de notation financière S&P Global Ratings.

Ainsi, 33 entreprises européennes ont vu leur note rehaussée par l'agence américaine, contre 30 qui ont vu leur note détériorée, selon un communiqué.

"C'est la première fois que les relèvements supplantent les dégradations depuis le deuxième trimestre 2019", souligne l'agence financière.

Les relèvements de notes ont concerné principalement les entreprises des secteurs technologiques, de la consommation et celles placées en catégorie spéculative, c'est-à-dire celles considérées comme les plus vulnérables et dont la capacité à rembourser leur dette à échéance présente des incertitudes.

Au sein de la classe spéculative, l'agence a redressé la note de 26 entreprises sur cette période, soit un "sommet historique", et parmi elles, sept ont accédé à la catégorie "investissement" qui comprend les entreprises ayant une cote élevée de solvabilité.

La reprise économique post-Covid sur le Vieux Continent a été dopée par les politiques de soutien sans précédent de la part des gouvernements et de la banque centrale européenne qui ont permis de "limiter la sévérité de détérioration de la qualité du crédit" des entreprises, rappelle S&P Global Rating.

Parmi les risques susceptibles de mettre à mal la qualité de crédit, l'agence énumère toutefois "les hésitations à se faire vacciner" et "de nouveaux variant" qui affecteraient la reprise.

Ce redressement économique s'est également traduit dans les publications de résultats des entreprises pour le deuxième trimestre, qui ont généralement dépassé les attentes du consensus aux Etats-Unis et en Europe.