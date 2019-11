Dette: les taux se tendent à nouveau dans une séance calme

Le marché européen de la dette a repris son mouvement de tension lundi, surtout sensible pour l'Italie et l'Espagne, dans une séance par ailleurs calme et dépourvue d'indicateurs majeurs.

"Les taux (de l'Allemagne et de la France) ne bougent pas trop" et "l'attentisme (domine) côté marchés", a résumé auprès de l'AFP Antoine Lesné, responsable stratégie et recherche de SPDR ETF (filiale de State Street Global Advisors).

"Il n'y a pas beaucoup de données macroéconomiques aujourd'hui", même si "le reste de la semaine devrait être assez chargé" en la matière, a-t-il dit.

Toutefois, "nous voyons un peu de tension sur l'Italie et l'Espagne", a-t-il ajouté, conséquence, dans le second cas, "des élections du week-end".

L'échiquier politique espagnol est en effet encore plus chaotique lundi au lendemain des législatives, compliquant à l'extrême la formation d'un nouveau gouvernement entre le bond de l'extrême droite, le recul des socialistes et l'effondrement des libéraux.

Vainqueur dimanche, le chef du gouvernement socialiste sortant Pedro Sanchez a ainsi manqué son pari de sortir renforcé de ces quatrièmes élections générales en quatre ans en vue de mettre fin à l'instabilité politique qui mine le pays depuis 2015.

Quant à l'accroissement de l'écart (ou "spread") entre le rendement obligataire italien et celui de l'Allemagne qui fait référence, il constitue "un léger indicateur de regain d'aversion au risque", selon M. Lesné.

La prudence des investisseurs - qui se reflétait notamment dans des marchés actions sans direction -, était en effet motivée tant par les tensions croissantes à Hong Kong que par de nouvelles déclarations de Donald Trump vendredi, le président américain ayant indiqué qu'il n'avait pas donné son accord à la levée de tous les droits de douane imposés à la Chine.

A 18H00 (17H00 GMT), le taux d'emprunt à dix ans de l'Allemagne (Bund) a très légèrement progressé à -0,247% contre -0,265% vendredi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Celui de la France, repassé en territoire positif la semaine dernière, a suivi un mouvement similaire, à 0,048% contre 0,020%.

La tension a été plus marquée pour celui de l'Espagne, à 0,423% contre 0,381%, et surtout pour celui de l'Italie, à 1,258% contre 1,187%.

Au Royaume-Uni, le rendement à dix ans a modestement progressé, à 0,807% contre 0,787%.

Le marché obligataire américain est resté fermé en raison de la journée des Anciens combattants (Veterans day). Vendredi aux Etats-Unis, le taux à dix ans a fini à 1,942%, celui à 30 ans à 2,424% et le taux à deux ans à 1,674%.

jra/tq/pcm