Dette: les taux européens mis sous pression par l'inflation

Les taux souverains européens grimpaient vendredi après l'annonce d'une inflation plus forte que prévu en zone euro, affaiblissant aux yeux des investisseurs la position de la Banque centrale européenne donnée la veille.

Le taux allemand à 10 ans prenait quatre points de base, à -0,10%, tandis que le taux italien à même échéance s'envolait de 15 points de base, à 1,19%, son plus haut niveau depuis juillet 2020 vers 16H10.

Entre les deux, le taux français prenait sept points de base, à 0,28% et le taux espagnol neuf points de base à 0,61%.

Les cours ont réagi après la publication d'un taux d'inflation en zone euro qui continue de s'envoler: il a bondi en octobre à 4,1% sur un an, au plus haut depuis plus de 13 ans, en raison de la forte hausse des prix de l'énergie.

"Le niveau est plus élevé qu'attendu, y compris sur l'inflation +core+", qui exclut notamment les variation des prix de l'énergie ou de l'alimentation, explique à l'AFP Nordine Naam, stratégiste obligataire de Natixis.

"Surtout, cela vient après la réunion de la BCE où la présidente Christine Lagarde a tenté de rassurer en disant que le rythme soutenu de l'inflation n'était que passager", continue-t-il.

Jeudi, Mme Lagarde avait indiqué que selon l'institution, "l'influence des facteurs responsables de la brusque hausse des prix", à savoir les "fortes hausses des prix de l'énergie", "l'augmentation de la demande liée à la réouverture de l'économie" et les effets de la "TVA en Allemagne", allaient "s'atténuer au cours de l'année 2022."

Elle a insisté que la BCE ne prévoyait pas d'augmenter ses taux directeurs avant 2023, alors que les opérateurs de marchés misent dans leurs investissements sur un relèvement dès l'année prochaine.

Les tensions sur le marché obligataire se reflètent davantage sur "les dettes plus risquées", comme celles de l'Italie, explique M. Naam. Mais rien de grave pour Vincent Juvyns, stratégiste chez JPMorgan AM, qui voit plus "des ajustements techniques" qu'une réelle inquiétude.

Il souligne également "la nervosité" des investisseurs alors que se profile la semaine prochaine la réunion de la banque centrale américaine.

Il est nécessaire d'attendre "la fin du premier trimestre 2022" pour avoir davantage d'éléments sur la nature transitoire, ou non, de l'inflation selon lui.

Par ailleurs, les taux américains remontaient aussi, dans une moindre mesure. Le taux à 10 ans américain revenait à 1,60%, en hausse de quatre point de base.

