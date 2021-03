Dette : le rapport Arthuis préconise une plus stricte maîtrise des dépenses

La commission d'experts présidée par l'ancien ministre de l'Economie prône une "transformation de la gouvernance budgétaire" rendue indispensable par les conséquences financières de la crise sanitaire.

L'ancien ministre de l'Economie Jean Arthuis et le futur président Emmanuel Macron le 28 février 2017. ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Nommé par le Premier ministre Jean Castex en décembre dernier, les 10 membres de la commission pour l'avenir des finances publiques, présidée par l'ancien ministre de l'économie Jean Arthuis ont remis jeudi 18 mars leur rapport à Matignon.

Si la France, dont la dette publique s'est envolée à 120% l'an dernier , n'a pas de difficulté à se financer actuellement, "la dynamique de l'endettement (...) est préoccupante", souligne ainsi cette commission composée d'économistes, dont la Française Hélène Rey, professeure à la London Business School, et l'Autrichien Thomas Wieser, des responsables politiques (l'ex-ministre de la santé de François Hollande Marisol Touraine) ou encore de dirigeants d'entreprises (Laurence Parisot, Augustin de Romanet).

Le rapport précise que sans mesure nouvelle et compte tenu des trajectoires de dépenses observées ces dix dernières années, l'endettement public va continuer d'augmenter. Dans le meilleur des cas, même avec un retour à une croissance soutenue à 1,5 %, la dette française atteindrait 128 % du PIB en 2030 , et près de 150 % si la croissance stagnait à 1 % par an.

Règle d'or de la dépense publique

Dans ce contexte, la commission prône une "transformation de la gouvernance budgétaire" rendue indispensable par les conséquences financières de la crise sanitaire. Cette transformation passerait par l'instauration d'une sorte de règle d'or sur la dépense publique.

Cette règle serait une norme de dépense pluriannuelle, qui serait définie en début de législature dans une loi de programmation des finances publiques et que l'exécutif et le Parlement devraient s'obliger à respecter chaque année. Elle serait ainsi la "nouvelle boussole de nos finances publiques" , avec "un compteur des écarts dans chaque secteur", a détaillé Jean Arthuis dans un entretien à l' AFP .

Par ailleurs, il doit y avoir un périmètre et un niveau plancher de dépenses d'avenir (transition écologique, éducation, recherche, intelligence artificielle, etc.), ajoute le rapport.

"Nous proposons une règle : il faut veiller à ce que l'évolution des dépenses soit inférieure à l'évolution des recettes", en écartant toute nouvelle augmentation ou diminution du niveau des prélèvements obligatoires , insiste Jean Arthuis.

Cette exigence pourrait réduire l'exposition de la France à plusieurs risques à moyen terme : la remontée des taux d'intérêt qui renchérirait le coût de la dette, la stabilité de la zone euro si l'écart d'endettement entre ses membres, et en particulier avec l'Allemagne, s'accroissait davantage, et la difficulté à affronter de futures crises ou financer des investissements d'avenir.

En revanche, la commission met en garde contre une politique trop précoce de réduction des dépenses , c'est-à-dire avant la sortie de la crise, ou encore contre une hausse des prélèvements obligatoires.

Ne pas cantonner la dette Covid

En ce qui concerne spécifiquement la dette Covid, estimée à 215 milliards d'euros par le gouvernement, la commission préconise de l'identifier clairement, par souci de transparence, mais sans forcément la cantonner , comme le propose le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. "S'il y a un cantonnement, il faut trouver une recette, et une recette c'est un impôt nouveau", hypothèse écartée par la commission, défend Jean Arthuis.

"Cela reviendrait à s'imposer une contrainte de calendrier pour éteindre cette dette alors qu'elle est dans les faits plus légitime" que la dette pré-Covid, et "cela ne changerait pas la question du niveau de la dette et de sa soutenabilité", argumente le rapport.

Elle rejette sans surprise l'idée d'une annulation d'une partie de cette dette , ou de l'émission de dette perpétuelle (c'est-à-dire à très longue échéance), estimant que la demande des investisseurs ne serait pas au rendez-vous.

Outre une règle sur les dépenses, la commission propose également de créer une "vigie budgétaire" indépendante , qui aurait des missions élargies par rapport à l'actuel Haut conseil des finances publiques. Elle serait notamment chargée de réaliser des prévisions, d'analyser la soutenabilité de la dette et de suivre l'exécution de la trajectoire des finances publiques.

Enfin, le rapport préconise d'approfondir le débat parlementaire sur les finances publiques, au-delà des lois de finances annuelles, par exemple via une conférence nationale des finances publiques en début de mandature.

"Ce rapport alimentera les travaux du gouvernement sur la stratégie de politique budgétaire post-crise ainsi que les réflexions en cours avec le Parlement sur la rénovation du cadre de gouvernance de nos finances publiques", a réagi Matignon dans un communiqué, saluant le travail de la commission.