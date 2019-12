Dette : le consensus de Dakar, un tournant pour l'Afrique ?

Pourra-t-on dire à la suite de la conférence de Dakar de ce 2 décembre sur le thème « Développement durable et dette soutenable : trouver le juste équilibre » qu'il y a eu un avant et un après ? La question mérite d'être posée alors que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'Organisation pour la coopération et le développement économique sans oublier les agences de notation ont été mis à l'index par des chefs d'État et hauts responsables politiques africains pour leur responsabilité dans la perception que l'on a de leur pays sur leur gouvernance économique et sur les risques encourus dès lors qu'on entre en affaires avec eux. Premier espace de concrétisation de ce duel : les marchés financiers nourris par les informations données par ces organisations, lesquelles jouent en défaveur de l'Afrique quant à l'appréciation du risque, donc à l'accord donné ou pas à un prêt, au taux appliqué et à la durée appliquée à ce prêt quand il est accordé. Il faut dire que doucement mais sûrement, ces organismes se sont fendus de déclarations et d'appréciations publiques à propos de l'endettement des pays africains sur lequel ils s'interrogent, voire s'inquiètent. En face, le souvenir du cauchemar de la manière dont la dette africaine a été gérée par celles-ci dans les années 1990 s'est réveillé dans les esprits des responsables africains qui n'ont plus envie d'être à nouveau mis à la diète de plans...