Dette: la France lève 7 milliards d'euros sur 50 ans, un record

La France a émis mardi une nouvelle obligation à cinquante ans, la quatrième de cette durée, à laquelle les investisseurs ont massivement souscrit puisque 7 milliards d'euros ont été levés, un record pour cette maturité.

"Le marché nous a fait un beau cadeau en souscrivant massivement à cette nouvelle OAT de maturité 2072", commente auprès de l'AFP Anthony Requin, directeur de l'Agence France Trésor (AFT), chargée de négocier la dette française sur les marchés.

Les investisseurs ont été au rendez-vous avec une demande atteignant 75 milliards d'euros, soit plus de dix fois supérieure au montant de 7 milliards d'euros finalement servi, à un taux de 0,593%.

"Il y a une demande particulière pour ce type de produits, comme le succès de l'opération d'aujourd'hui le démontre", relève M. Requin.

Même très faible, le rendement seul, qui reste attractif dans un environnement de taux bas, n'explique pas à lui seul ce succès.

Cela "peut être aussi lié à des contraintes prudentielles ou techniques auxquelles font face un certain nombre d'investisseurs comme les fonds de pension ou les assureurs qui ont besoin de produits avec une maturité élevée", explique le directeur de l'AFT.

C'est la quatrième fois que la France emprunte à une échéance de cinquante ans, pour laquelle les encours dépassent désormais la dizaine de milliards d'euros. Les trois dernières émissions pour une telle durée avaient eu lieu en 2005, 2010 et 2016.

Il y a cinq ans, le Trésor avait levé 3 milliards d'euros à un taux de 1,923%.

"Le rendement aujourd'hui est quand même beaucoup plus faible que celui qu'on proposait il y a cinq ans, et pourtant on arrive à émettre beaucoup plus aujourd'hui", souligne M. Requin.

En cause, selon lui, un environnement de marché et un état d'esprit des investisseurs qui ont évolué: alors qu'en 2016, ces derniers avaient tendance à penser que l'environnement de taux bas ne durerait pas, "visiblement avec le temps, ils se sont acclimatés à cet environnement et ont le sentiment que les taux bas vont être là pour très longtemps", c'est pourquoi ils "n'ont plus peur d'investir à aussi long terme".

La mise en place du programme d'assouplissement quantitatif (achats massifs de dettes privées et d'État) de la Banque centrale européenne (BCE) en 2015 y est pour beaucoup, conduisant les investisseurs à chercher des maturités plus longues "pour avoir un peu de rendement supplémentaire", note-t-il.

La maturité moyenne des émissions de dette française de l'année est ainsi passée à 11 ans en moyenne depuis 2015, contre 8 ans auparavant.

La France a emprunté un montant record de 260 milliards d'euros à moyen et long terme l'an dernier en raison des généreux programmes de soutien à l'économie en pleine pandémie. Forte de ses succès, l'AFT prévoit de lever des montants équivalents cette année.