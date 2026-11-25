Dette : l'agence S&P tranche sur la note de la France vendredi, dans un contexte économique dégradé

Selon les experts, le scénario le plus logique serait une dégradation de la perspective, mais pas de la note.

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Alors que l'horizon économique de la France continue de s'assombrir, l'agence de notation S&P doit publier vendredi 27 novembre son appréciation semestrielle sur la dette de la France, avec à la clé une possible dégradation de la perspective.

En mai, S&P Global avait maintenu la note de la dette française , qui évalue la capacité du pays à rembourser ses emprunts, à A + (dette de qualité "moyenne supérieure") avec perspective stable, ce qui signifie qu'elle n'anticipe pas de modifier sa note à moyen terme.

Sa concurrente Fitch a aussi maintenu fin octobre la note de la dette souveraine de la France à A +. Mais elle a dégradé la perspective de stable à négative, relevant une "détérioration" de la situation budgétaire en pleine crise sociale et alors que le pays frôle la récession.

Le produit intérieur brut (PIB) français a reculé de 0,2 % au premier trimestre 2026, été stable au deuxième et reculé de 0,1 % au troisième.

La troisième grande agence, Moody's, reste un cran au-dessus, à Aa3 (dette "de bonne qualité"), avec perspective négative, et s'est abstenue en octobre de toute action de notation, semblant attendre que la situation s'éclaircisse en France avant de se prononcer.

Pour Éric Dor, directeur des études économiques à l'école de commerce Ieseg, S&P "aurait des arguments" pour baisser la note française, avec la "très forte dégradation des perspectives de croissance économique" depuis un an.

"Maintien possible"

La Commission européenne a fortement abaissé la semaine dernière ses prévisions pour la croissance économique du pays, sur fond d'incertitude politique avant la présidentielle, à 0,4 % en 2026 et 0,6 % en 2027 (contre 0,8 % et 1,1 % au printemps).

Le FMI a abaissé ses perspectives à 0,4 % en 2026 et 0,7 % l'an prochain.

Le gouvernement table encore sur 0,5 % cette année (contre 1 % prévus initialement), mais il a reconnu que sa cible de 1 % de croissance en 2027 est "à risque".

Pour Éric Dor, s'il "serait assez logique que S&P dégrade la note de la France à A", les décisions des agences de notation sont "souvent assez surprenantes, et difficiles à comprendre, et donc l'agence pourrait se comporter autrement". "Un maintien de la note et de la perspective par S&P reste donc possible", convient-il.

Anthony Morlet-Lavidalie, économiste chez Rexecode, estime, lui, que "le scénario dans lequel S&P nous rétrograde à A, en disant que la situation est objectivement nettement plus détériorée qu'au moment de sa dernière revue" n'est "vraiment pas le plus probable, parce que ça serait assez violent".

Situation budgétaire incertaine

Pour lui, "le scénario qui paraîtrait le plus logique serait de passer d'une perspective stable à négative" , en "disant que depuis le dernier jugement sur la France, il s'est passé des événements sociaux tout à fait majeurs".

S&P pourrait aussi relever "des tensions qui ont plutôt eu tendance à s'accroître" sur les marchés et "une croissance économique beaucoup plus faible", poursuit l'économiste de Rexecode.

Mais il voit aussi "de bonnes raisons de penser que l'agence pourrait opter pour le statu quo", en attendant de voir comment se termine la discussion du budget au Parlement.

Un avis partagé par Stéphane Colliac, économiste chez BNP Paribas. "S&P n'a pas une obligation de dégrader la note d'ores et déjà", d'autant que "la situation budgétaire reste plus incertaine que négative", estime-t-il : "Ils peuvent dire qu'on peut réviser cette perspective avant la prochaine revue (semestrielle) si jamais la dégradation est manifeste".

Alors que l'examen du budget 2027 a commencé vendredi au Sénat dans l'hémicycle, le premier ministre Sébastien Lecornu a proposé lundi dans un courrier aux parlementaires cinq thèmes de compromis, de l'agriculture au logement, à condition de ne pas dépasser la cible gouvernementale d'un déficit de 5 %.

Le ministre de l'Action et des Comptes publics, David Amiel, a considéré mardi qu'il "y aurait un paradoxe" à ne pas parvenir à un tel compromis, en année d'élection présidentielle.