(Crédits: Unsplash - Loukian Jacquet)

L'ESSENTIEL

Si la réalité du problème budgétaire français semble établie, il faut prendre garde à l'influence que pourrait avoir une représentation partagée.

La notion de « prophétie autoréalisatrice » a montré comment l'anticipation d'une crise peut in fine accélérer sa venue, voire la provoquer.

En matière financière, la perception du risque compte tout autant que le risque réel.

La France est confrontée à un problème budgétaire réel. L'endettement public est élevé, les déficits persistent et les besoins de financement de l'État sont considérables. Si les taux souverains ont progressé dans de nombreux pays, la prime de risque exigée pour acheter les obligations françaises s'est accrue plus rapidement qu'ailleurs. Comment les anticipations des investisseurs pourraient-elles transformer ces vulnérabilités en crise de financement ?

Le débat autour de l'acronyme « FROGS », popularisé le 6 octobre 2026 par Olivier Redoulès, directeur des études de Rexecode, puis repris par certains médias anglo-saxons, offre un point de départ éclairant. L'expression, French Oversized Government and Social Security, renvoie à l'idée d'un État et d'un système de protection sociale surdimensionnés.

Quand nommer un phénomène c'est prendre le risque de l'amplifier

Elle résume une critique du modèle budgétaire français, mais rappelle aussi les « PIGS » – Portugal, Italie, Grèce et Espagne (Spain, en anglais) –, étiquette péjorative employée lors de la crise des dettes souveraines européennes des années 2010. Ces catégories associaient des économies diverses à un récit commun de prodigalité et de manque de discipline budgétaire.

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Il ne s'agit ni de nier les difficultés des finances publiques françaises ni de considérer toute critique de la dette comme injustifiée. L'enjeu est de comprendre comment un diagnostic reposant sur des préoccupations réelles peut, lorsqu'il devient une représentation collective, influencer les décisions des investisseurs et modifier la réalité qu'il prétend décrire. C'est le problème des prophéties autoréalisatrices : une crise souveraine peut découler de fondamentaux dégradés, mais aussi être amplifiée, voire déclenchée, par les anticipations formées autour de ces fondamentaux.

Une crise de la dette peut-elle être provoquée par la peur d'une crise ?

Dans leur article « Was the European sovereign crisis self-fulfilling ? Empirical evidence about the drivers of market sentiments », publié en 2014 dans le Journal of Macroeconomics, Catherine Bruneau, Anne-Laure Delatte et Julien Fouquau étudient les tensions sur cinq pays périphériques de la zone euro entre janvier 2006 et septembre 2011. Ils cherchent à distinguer le rôle des fondamentaux économiques de celui des anticipations et des comportements des investisseurs. Leurs résultats soulignent l'interaction entre ces deux dimensions et identifient notamment les marchés des Credit Default Swap (CDS) souverains et les agences de notation comme des canaux de formation et de transmission des anticipations.

Lorsqu'un investisseur estime qu'un État risque de rencontrer des difficultés de financement, il peut exiger une rémunération plus élevée pour acheter ses obligations. Si de nombreux investisseurs font de même, les taux augmentent. Le coût du service de la dette s'alourdit, les finances publiques se tendent et la trajectoire d'endettement peut se dégrader. Les investisseurs disposent alors de nouveaux arguments pour justifier leur inquiétude initiale. La prophétie devient autoréalisatrice lorsque les comportements adoptés en réaction à une dégradation anticipée contribuent effectivement à cette dégradation.

Cela ne signifie pas que toutes les crises souveraines sont provoquées par les marchés ni que les fondamentaux sont secondaires. Il faut plutôt dépasser cette opposition : les déséquilibres économiques et les anticipations peuvent interagir, les secondes amplifiant les premiers.

Les marchés contribuent à construire le risque

Les travaux d'André Orléan sur les conventions financières et le mimétisme autoréférentiel éclairent cette dynamique. Contrairement à l'idée selon laquelle les prix refléteraient directement et objectivement la valeur fondamentale des actifs, les marchés fonctionnent aussi à partir de croyances partagées. En situation d'incertitude, les investisseurs ne disposent pas toujours d'informations suffisantes pour déterminer une valeur incontestable. Ils doivent donc anticiper les anticipations des autres acteurs.

Sur le marché obligataire, un investisseur peut vendre des obligations françaises parce qu'il juge les finances publiques fragiles. Mais il peut aussi vendre parce qu'il pense que les autres vont le faire, provoquant une baisse des prix et une hausse des rendements. Sa décision dépend alors autant de sa représentation du comportement futur du marché que de son évaluation des finances publiques. Le mimétisme est ici individuellement rationnel : dans l'incertitude, tenter de prévoir les mouvements de prix permet d'ajuster ses positions et d'anticiper les retournements de marché. Mais, lorsque les acteurs suivent les mêmes stratégies, leurs comportements peuvent se renforcer mutuellement. Le prix devient ainsi, en partie, le produit d'une croyance partagée, une convention financière. Le marché ne se contente plus de refléter le risque : il contribue à produire le signal à partir duquel ce risque est évalué.

Un risque de condensation

Au-delà de sa connotation péjorative, « FROGS » condense une critique du modèle budgétaire français : poids des dépenses publiques et sociales, déficits persistants, difficulté à stabiliser la dette. La France doit démontrer sa capacité à inscrire ses finances publiques sur une trajectoire soutenable. Mais une étiquette simple, mémorisable et facile à reprendre peut aussi organiser la perception du risque autour d'un récit commun.

Le terme peut contribuer à diffuser l'idée que la France serait devenue un emprunteur structurellement plus vulnérable que ne le laissait penser sa réputation passée. Il ne provoque évidemment pas mécaniquement une hausse des taux, et rien ne permet ici de lui attribuer un effet quantitatif précis sur les rendements français. Il illustre la façon dont une représentation synthétique peut devenir un point de référence partagé – une « saillance à la Schelling » – pour interpréter les difficultés d'un pays.

À mesure qu'elle est reprise par des analystes, des investisseurs et des médias, une telle représentation peut influer sur les comparaisons entre emprunteurs souverains, les anticipations de risque et les arbitrages de portefeuille. La question est de savoir à partir de quel moment la conviction collective que la France est devenue plus risquée commence à peser sur ses conditions de financement, sans qu'une nouvelle dégradation majeure de ses fondamentaux soit nécessaire.

Le parallèle avec les pays touchés au début des années 2010 ne signifie pas que la France se trouve dans la situation de la Grèce à l'époque. Il rappelle que la perception du risque peut évoluer rapidement lorsque les investisseurs adoptent une même grille de lecture.

Du mimétisme à la crise : lorsque la défiance devient collective

Pour autant, reconnaître la possibilité d'une crise autoréalisatrice ne revient pas à annoncer un défaut imminent. La France dispose d'une économie diversifiée, d'une capacité fiscale importante et d'un vaste marché obligataire. Son appartenance à la zone euro lui donne accès à un cadre institutionnel et à des instruments de stabilisation monétaire qui n'existaient pas sous la même forme pour certains pays lors des premières phases de la crise européenne.

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À cet égard, la décision de Moody's, le 23 octobre 2026, de maintenir la note française, même si elle ne constitue évidemment pas une garantie contre de futures tensions, peut notamment être interprétée comme un élément de continuité dans l'évaluation du risque souverain. Mais cela ne supprime pas les risques. Une trajectoire budgétaire jugée peu crédible, une croissance faible, une hausse durable de la prime de risque, une détérioration de la liquidité du marché et des anticipations de plus en plus pessimistes peuvent se combiner et se renforcer. La question n'est pas de savoir si une crise est certaine, mais si les vulnérabilités budgétaires et les mécanismes de marché peuvent la rendre plus difficile à éviter une fois la défiance enclenchée.

Ressorts émotionnels des marchés

Les travaux sur les prophéties autoréalisatrices et ceux d'André Orléan soulignent que les crises souveraines dépendent à la fois des fondamentaux économiques et des croyances partagées, du mimétisme et des conventions financières. Le risque français dépend donc non seulement du niveau de la dette et du déficit, mais aussi de la manière dont les investisseurs interprètent ces déséquilibres, coordonnent leurs anticipations et ajustent leurs décisions.

« FROGS » n'est pas, à lui seul, un facteur de crise. Il peut néanmoins participer à un récit collectif de nature à peser sur l'évaluation du risque français, alors que les conditions de financement se tendent déjà. Le danger n'est pas que les marchés parlent d'une crise de la dette française ; il est que leurs anticipations, en se renforçant mutuellement, contribuent à rendre cette crise plus probable. Une crise souveraine peut commencer par des déséquilibres budgétaires réels, puis changer d'échelle lorsque la croyance collective dans la fragilité d'un État devient elle-même l'un des mécanismes de cette fragilité.

En diffusant des catégories qui structurent la perception du risque et en mobilisant les ressorts émotionnels des marchés financiers, les acteurs du débat économique prennent le risque d'alimenter une défiance susceptible d'aggraver les tensions sur la dette française et, par ricochet, de fragiliser la zone euro. L'enjeu est aussi démocratique : la diffusion de représentations alarmistes peut réduire l'espace d'un débat public serein, contradictoire et argumenté sur la gestion des déficits et de la dette. Or, à l'approche d'une échéance électorale majeure, ce débat est précisément nécessaire pour décider collectivement de la trajectoire des finances publiques.

Auteur: David Bourghelle - Professeur de finance, IAE Lille, laboratoire LUMEN, Université de Lille

Cet article est issu du site The Conversation