Dette française: BNP Paribas toujours en tête des spécialistes du marché en 2020

BNP Paribas a continué en 2020, pour la douzième année consécutive, d'occuper la première place des banques les plus actives sur le marché de la dette française, selon le classement annuel publié jeudi par l'Agence France Trésor (AFT).

Comme l'an passé, HSBC talonne la banque française dans le trio de tête des dix "spécialistes en valeurs du Trésor" (SVT) les plus actifs, soit les banques qui participent aux emprunts de l'État français et placent ses titres de dette auprès des investisseurs.

JPMorgan et Crédit Agricole occupent respectivement les 3e et 4e rangs, devant Société Générale, de ce palmarès de l'AFT, qui gère la dette et la trésorerie de l'Etat français, dont les cinq premières places varient peu depuis 2016.

Pour la participation aux adjudications et aux rachats d'obligations (marché primaire), BNP Paribas et HSBC sont en tête tandis que Crédit Agricole s'octroie la troisième place, devant JPMorgan et Société Générale.

Concernant l'animation du marché secondaire, BNP Paribas conserve sa première place, suivie de JPMorgan, HSBC, Crédit Agricole et Deutsche Bank.

Enfin, pour la qualité des services, Société Générale se hisse à la deuxième place derrière BNP Paribas. Suivent Crédit Agricole, Natixis et JPMorgan.

Le classement des SVT, effectué depuis 1999, récompense traditionnellement les grandes banques, au nombre de quinze, homologuées pour participer aux adjudications de dette publique française.

Début novembre, la banque Morgan Stanley a été de nouveau autorisée par l'AFT à placer de la dette française sur les marchés, au terme d'une suspension de trois mois de son statut de SVT.

Celle-ci faisait suite à la condamnation de la banque à une amende de 20 millions d'euros par l'Autorité des marchés financiers (AMF) en décembre 2019 pour des manipulations sur le prix de la dette française intervenues en juin 2015.

