Dette: Fitch maintient sa note AA pour la France et sa perspective négative

L'agence de notation Fitch Ratings a maintenu vendredi à "AA" la note de la dette à long terme de la France, assortie encore d'une perspective "négative" à cause de la pandémie qui a accru les dépenses publiques.

"Le Covid-19 a laissé une dette publique nettement plus élevée que les années précédentes", indique-t-elle dans un communiqué.

La note attribuée à la France est la troisième meilleure sur l'échelle de notation de Fitch, qui compte 22 échelons. Elle correspond à un émetteur de haute qualité.

L'agence de notation constate que si le déficit public a bien baissé en 2021 et même plus que prévu, les perspectives macroéconomiques sont assombries par la guerre en Ukraine et l'inflation.

"Le rythme de croissance de l'activité économique a décliné pendant la première moitié de l'année, les dépenses de consommation ayant sensiblement baissé", note Fitch Ratings.

Elle prévoit ainsi une croissance de 2,4% sur l'ensemble de l'année 2022, proche des prévisions de l'Insee, qui a annoncé la semaine dernière qu'elle tablait sur une croissance à 2,5%.

Fitch estime ensuite la croissance du pays à 2,1% en 2023 et de 1,9% en 2024.

Du côté du déficit public, l'agence de notation s'attend à ce qu'il atteigne 5,2% du PIB français en 2022, alors que le gouvernement s'est fixé un objectif de 5%.

Elle mise sur une baisse du déficit les années suivantes, pour atteindre 4% en 2024.

Enfin, du côté de l'inflation, l'agence estime qu'elle devrait "ralentir dans la deuxième moitié de l'année, pour atteindre 4,2% d'ici la fin de l'année", en fonction de l'évolution des prix de l'énergie.

En juillet, la hausse des prix a atteint 6,1% sur un an, le chiffre le plus élevé depuis juillet 1985 selon l'Insee.

La note de la France influence les conditions auxquelles le pays peut emprunter de l'argent sur les marchés financiers.

En mai 2020, Fitch avait abaissé de "stable" à "négative" la perspective de la note de la dette à long terme de la France, craignant une détérioration des finances publiques et de l'économie face à la crise sanitaire.

Une autre agence de notation, Standard and Poor's, note également la dette à long terme de la France "AA" mais estime que sa perspective est "stable". Elle a maintenu cette note en octobre dernier.