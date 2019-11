Dette: détente des taux avec le retour des inquiétudes sur le commerce

Le marché européen de la dette s'est détendu jeudi, jouant son rôle de refuge face à un regain d'inquiétude du côté de la guerre commerciale sino-américaine, où les négociations semblent patiner.

"Il y a de nouvelles craintes de déception sur les négociations commerciales entre Etats-Unis et Chine. On va chercher des valeurs refuge", explique à l'AFP François Raynaud, gérant allocation d'actifs et dettes souveraines chez Edmond de Rothschild AM.

Des informations de presse font état de certains désaccords entre les deux plus grandes puissances mondiales dans leurs négociations pour mettre fin au conflit commercial qui les oppose. L'étendue de la levée des tarifs douaniers est notamment un point d'achoppement.

Cette légère détente "vient après un mouvement assez long et prononcé de hausse des taux. Le mouvement de hausse plafonne un peu, mais c'est plutôt une pause liée à ces nouvelles un peu moins positives sur les négociations commerciales", selon M. Raynaud.

Et les indicateurs de la matinée n'ont pas suffi à rassurer les investisseurs.

L'Allemagne a affiché une croissance de 0,1% au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent. La croissance en zone euro s'est quant à elle élevée à 1,2%, légèrement meilleure que le 1,1% attendu.

"Il n'y a pas eu de surprise négative. Les données économiques sur l'Allemagne sont marginalement rassurantes, évitant de justesse la récession technique", estime M. Raynaud.

En France, la hausse des prix à la consommation a finalement ralenti en octobre, à 0,8% sur un an, en raison notamment d'une baisse des prix de l'énergie.

Les investisseurs attendent aussi depuis quelques jours des déclarations de Donald Trump concernant les tarifs douaniers dans le secteur automobile, une industrie cruciale pour l'Europe. Un report des taxes est pressenti.

"Ces annonces sont plutôt attendues et anticipées, et la réaction serait plus forte en cas de surprise négative", prévient M. Raynaud.

A 18H00 (17H00 GMT), le taux d'emprunt à dix ans de l'Allemagne (Bund) s'est détendu à -0,355% contre -0,304 % mercredi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Celui de la France a continué son yo-yo autour de zéro, repassant en territoire négatif, à -0,027% contre 0,009%.

En Espagne, le taux s'est en revanche stabilisé à 0,450% contre 0,443% la veille.

En Italie, il s'est tendu plus significativement à 1,322% contre 1,241%.

Au Royaume-Uni, le rendement à dix ans a terminé en baisse, à 0,707% contre 0,757% mercredi.

Aux Etats-Unis, le taux à dix ans reculait nettement à 1,807% contre 1,886% mercredi, celui à 30 ans suivait la même tendance à 2,289% contre 2,365%. Le taux à deux ans s'affichait pour sa part à 1,581% au lieu de 1,636%.