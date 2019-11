Dette des hôpitaux : l'Etat va reprendre 10 milliards d'euros en trois ans

Le ministère de l'économie et des finances prévient que cette décision pour les hôpitaux ne doit pas faire jurisprudence et qu'« il n'y a pas de plan B » pour les autres mobilisations sociales.

Frapper fort, et notamment sur le plan financier. Alors que la réponse de l'exécutif à la crise de l'hôpital était attendue de pied ferme par les personnels de santé, descendus dans la rue le 14 novembre pour crier leur désarroi face à un système à bout de souffle, les annonces que a détaillé le premier ministre, Edouard Philippe, mercredi 20 novembre, sont d'une ampleur nouvelle.

« On a trop fait peser la contrainte financière sur l'hôpital public. Elle a incité à de profondes transformations mais a trop lourdement mis à contribution les personnels », reconnaissait-on mercredi à Matignon, évoquant « une régulation budgétaire parfois excessive ».

Sous le mot d'ordre « investir pour l'hôpital », le gouvernement entend mettre en œuvre des revalorisations des conditions salariales, y compris en début de carrière, des primes étendues, des enveloppes financières directement à la main des hôpitaux... De quoi « restaurer l'attractivité de l'hôpital », mais aussi « récompenser l'engagement des personnels », selon Matignon. Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2020 devrait ainsi comprendre une hausse de 1,5 milliard d'euros du budget de l'assurance-maladie sur les trois prochaines années pour le secteur hospitalier, dont 300 millions dès 2020.

De plus, l'Etat va reprendre sur trois ans, à partir de 2020, 10 milliards d'euros de la dette hospitalière, soit un tiers du total. Il s'agit d'« un programme massif et ultrarapide de plus de 3,3 milliards d'euros par an pour restaurer l'équilibre financier des établissements. Cela permettra aux hôpitaux de réduire leur déficit et de retrouver rapidement les moyens d'investir et de se moderniser », explique Matignon.

