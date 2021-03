Dette: des élus LREM pour un débat "lucide et responsable"

Contre les partisans de l'annulation, des élus LREM montent au créneau pour défendre un débat "lucide et responsable" sur la gestion de la dette française qui s'est envolée à des sommets depuis le début de la crise du Covid-19.

"Loin des slogans faciles mais contre-productifs comme l'annulation de la dette, nous proposons ici un chemin sérieux et équilibré de gestion de notre dette Covid", affirment ces élus, dans une note présentée lundi soir au bureau exécutif de La République en marche et dévoilée ce mardi.

Le collectif est notamment porté par le député Laurent Saint-Martin, rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, le député européen Pascal Canfin ou encore la députée de l'Allier Bénédicte Peyrol.

Premier objectif: définitivement écarter une possible annulation de la dette issue de la crise sanitaire et qui s'élève à 215 milliards d'euros pour la France, dont 75 milliards pour les seuls organismes sociaux, selon les chiffres de Bercy.

L'annulation, "c'est une faute technique et politique, qui mettrait en difficulté la crédibilité de la France. Toute dette se rembourse", plaide Laurent Saint-Martin auprès de l'AFP.

Comme le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, les élus LREM défendent une séparation de la dette issue du Covid du reste de l'endettement public. Mais plutôt qu'un cantonnement, ils prônent son "isolement" afin de "garantir la transparence aux citoyens", explique Pascal Canfin.

Les 75 milliards de dette des organismes sociaux seraient remboursés via la Cades grâce au prolongement de la CRDS (un prélèvement sur les salaires), selon le système existant pour l'apurement de la dette sociale pré-Covid.

"Pour le reste, comme environ 50% est achetée par la Banque centrale européenne, il n'y a pas de raison de mettre en place un dispositif spécial", a détaillé M. Canfin lors d'un point de presse.

Cela permettrait aussi de "distinguer l'évolution de la dette publique qui relève de l'action de notre majorité, de celle qui relève de la crise et du +quoi qu'il en coûte+", selon la note, publiée à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle.

Depuis 2017, la dette a été légèrement réduite de 101% à 98% du PIB, avant que l'épidémie ne la fasse grimper à environ 120% du PIB l'an dernier.

La réduction progressive de cette dette passera par un effort sur les dépenses publiques une fois la crise passée, notamment via la poursuite des réformes, en particulier celle des retraites, soutiennent ces élus de la majorité.

Au plan européen, ils défendent une réforme des règles budgétaires vers un "pacte de soutenabilité", qui tiendrait compte des investissements en faveur de la transition écologique.

Dans l'immédiat, étant donné la faiblesse des taux d'intérêt, ils préconisent d'ailleurs que la France emprunte 70 milliards d'euros supplémentaires d'ici à 2022 pour financer des investissements verts jusqu'en 2028.

Cette proposition intervient alors que le gouvernement a lancé plusieurs consultations sur l'avenir des finances publiques, avec un rapport de la Cour des comptes attendu le mois prochain et une commission menée par l'ancien ministre Jean Arthuis qui doit rendre ses propositions jeudi.