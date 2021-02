Dette Covid: repousser le remboursement serait faire "fausse route", avertit Woerth

Fixer une échéance de 100 ans à la dette Covid, comme le propose le numéro deux des Républicains Guillaume Peltier, c'est faire "fausse route", a considéré mardi Eric Woerth, président (LR) de la commission des Finances à l'Assemblée nationale.

"On a un débat au sein de LR et, au fond, la loyauté à sa propre formation politique, ce n'est pas le silence, ce n'est pas accepter ce qu'on considère comme une fausse route", a souligné le député, interrogé sur Public Sénat sur la proposition de M. Peltier pour lequel cette dette doit être considérée comme une "dette de guerre".

L'ancien ministre du Budget a estimé qu'"on ne peut pas la transformer" en "dette perpétuelle", car "on paie(rait) ça très cher", ce serait "une rente" pour les prêteurs, et toute dette perpétuelle "attaque la crédibilité du pays", a-t-il détaillé en prônant plutôt la renégociation régulière de sa maturité.

Quant à ceux qui proposent de l'annuler purement et simplement, M. Woerth a jugé cette piste "démagogique" et trop "laxiste". La solution passe "par le travail", qui se traduit dans "le taux de croissance", a-t-il souligné.

Fin janvier, le député LR des Alpes-maritimes Eric Ciotti avait proposé d'"effacer la dette Covid", jugeant qu'"on ne peut pas faire peser le poids de la dette pendant 40 ans sur les générations qui viennent".

Interrogé sur les pistes de relance économique, M. Woerth a estimé que l'outil des hausses d'impôts était "usé jusqu'à la corde" et a appelé à "maîtriser la dépense publique" pour "rendre la France plus souveraine", un thème qui revient en force dans le débat politique.

"Pour avoir une souveraineté politique il faut avoir une souveraineté financière sinon ça ne fonctionne pas", a-t-il estimé.

A ceux qui, chez LR, plaident pour plus de social, à l'instar du numéro 3 Aurélien Pradié, Eric Woerth a opposé le fait que la France "fait déjà beaucoup de social". Il ne faut "pas rajouter des couches d'aides supplémentaires", "sans aucune cohérence", a-t-il ajouté, alors que le groupe LR doit présenter mercredi des propositions sur la pauvreté.

Il faut plutôt, selon lui, "tirer les conséquences de cette crise" et s'interroger sur le "lien entre utilité sociale" de chacun et "rémunération", alors que les caissières et les soignants par exemple ont été en première ligne.