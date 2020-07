Dette Covid : Éric Woerth est contre le cantonnement, la Banque de France ouverte à l'idée

Cela relèverait d'un "artifice", alors que l'heure est à la gestion "correcte" du pays, selon le député.

Éric Woerth à Paris, le 10 juin 2020. ( AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT )

Pour lui, c'est une manière de se voiler la face. Le président LR de la commission des Finances de l'Assemblée nationale, Éric Woerth, s'est dit opposé au cantonnement de la dette contractée pour répondre à la crise du Covid-19, dimanche 5 juillet. Le gouverneur de la Banque de France s'est montré, lui, plus ouvert.

"Je suis contre, par exemple, l'idée de confiner de la dette, de la cantonner", a déclaré Éric Woerth aux Rencontres économiques d'Aix-en-Seine. Le gouvernement sortant a souhaité isoler la partie de la dette publique liée au Covid-19 , soit environ 150 milliards d'euros, qui pourraient être remboursés par un nouvel allongement de la CRDS entre 2033 et 2042.

"C'est une drôle de manière de dire 'je ne veux pas voir', c'est les petits singes, je me bouche le oreilles, je me bouche les yeux et je reprends la vie comme avant" , a jugé le député LR. "Je sais bien qu'on arrive au 14 juillet, mais on ne peut pas sans arrêt réfléchir à des artifices. Il faut réfléchir à comment gérer correctement un pays tout en donnant la priorité à un certain nombre de dépenses", a-t-il ajouté.

"Il n'y a pas de magie"

"Si on accumule (de la dette) sans jamais savoir ce que ça va devenir et sans changer nos modes de production, il y a à un moment quelque chose qui va exploser, il n'y a pas de magie là-dedans", a encore averti Éric Woerth.

Sur cette question du cantonnement de la dette, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, s'est montré plus ouvert, à certaines conditions toutefois.

"Je dis 'pourquoi pas ?', j'ai d'ailleurs moi-même évoqué cette idée, mais cantonner, ça ne veut pas dire faire disparaître . On la met de côté pendant dix ans et on commencera à la rembourser dix ans après", a déclaré le gouverneur de la Banque de France, dimanche sur LCI.

Diminuer la dette ordinaire

"Mais si on met à part la dette Covid, c'est encore plus important, quand la croissance sera revenue d'ici un ou deux ans, de commencer à diminuer la dette ordinaire", a ajouté François Villeroy de Galhau, appelant pour cela, sans "tailler sauvagement dans les dépenses publiques", à les "stabiliser".

Le gouverneur de la Banque de France a estimé en revanche qu'il n'était "pas possible que nous abandonnions les dettes que nous avons".

Évolution de la dette publique de la France, selon différents scénarios modélisés par la Cour des comptes. ( AFP / )

"Nous nous sommes engagés dans le traité qui a créé l'euro il y a 20 ans à ne jamais le faire", a-t-il rappelé, estimant que même si cela était possible juridiquement, "ça ne nous apporterait rien".

"Si on annule ces 400 milliards, on constate qu'on a 400 milliards de dette de moins (...), mais le même jour, la même minute, on a un trou de 400 milliards dans le bilan de la Banque de France. Or la Banque de France, elle appartient à tous les Français, donc les Français se sont enrichis de la poche gauche, mais appauvris du même montant de la poche droite", a-t-il conclu, soulignant l'importance de la "confiance" dans la monnaie.