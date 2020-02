Dette: BNP Paribas, partenaire préféré des investisseurs en France (sondage)

BNP Paribas reste la banque la plus citée par les investisseurs comme étant leur principal partenaire pour participer aux emprunts sur le marché de la dette française, selon un sondage publié vendredi par l'Agence France Trésor (AFT).

"BNP Paribas se maintient en tête du classement général depuis 2008" sans interruption, a précisé l'AFT à l'AFP.

Le palmarès 2019 des "spécialistes en valeurs du Trésor" (SVT), c'est-à-dire les banques qui participent aux emprunts de l'État français et placent ses titres de dette auprès des investisseurs, "confirme une certaine stabilité parmi les cinq premiers du classement depuis 2016", ajoute cette source.

La banque BNP Paribas arrive en tête des SVT les plus actifs, devant HSBC et Crédit Agricole qui partage la troisième place ex æquo avec JPMorgan. Arrivent ensuite les établissements NatWest Markets et Goldman Sachs.

Pour la participation aux adjudications et aux rachats d'obligations (marché primaire), BNP Paribas ressort à la première place, suivi de HSBC, tandis que JPMorgan arrive en tête pour sa présence sur le marché secondaire.

Enfin, pour la qualité des services, Crédit Agricole occupe le premier rang du classement suivi de BNP Paribas et Société Générale ex æquo.

Le classement des SVT, effectué depuis 1999, récompense traditionnellement les grandes banques homologuées pour participer aux adjudications de dette publique française.

pan/fs/LyS