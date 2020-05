Détente sur le marché de la dette après la BCE, l'Italie stable

Le marché de la dette européen s'est largement détendu jeudi, à l'exception de l'Italie, après la réunion de la BCE qui a confirmé sa mobilisation pour amortir le choc économique provoqué par la pandémie de coronavirus.

Référence de la zone euro, le taux d'emprunt à 10 ans de l'Allemagne a été le principal bénéficiaire du mouvement, reculant encore davantage en territoire négatif.

Celui de l'Italie, pays le plus touché par la pandémie en Europe, qui connaît des phases de tension sur le marché obligataire depuis le début de la crise, a lui aussi reculé dans un premier temps, avant de monter à nouveau puis de terminer presque parfaitement à l'identique de la clôture de la veille.

L'écart (spread) entre le taux des obligations d'Etat italiennes (considérées comme plus risquées) et celui des obligations souveraines allemandes (jugées les plus sûres) s'est encore accru à 235 points de base, contre 225 la veille. Mais il reste encore à bonne distance du pic à quelque 279 points de base atteint mi-mars.

La Banque centrale européenne a dit jeudi s'attendre à un repli de "5 à 12%" du produit intérieur brut de la zone euro cette année, reflet de la "grande incertitude" autour de l'impact économique du coronavirus, a expliqué sa présidente Christine Lagarde.

Face à ce choc, la dirigeante s'est dite "prête" à accroître le volume de ses rachats de dette et à utiliser tous les moyens permis par son mandat, aussi longtemps que nécessaire et "a minima jusqu'à la fin de l'année".

La BCE a pour l'essentiel maintenu jeudi son arsenal de mesures de soutien ainsi que ses taux directeurs au niveau actuel. Elle a par contre musclé ses prêts géants aux banques (TLTRP) avec des conditions encore plus favorables.

A 18H00 (16H00 GMT), le rendement à dix ans de l'Allemagne s'est détendu à -0,59% contre -0,49% la veille à la clôture du marché secondaire où s'échange la dette déjà émise.

Le mouvement a été similaire pour celui de la France à -0,11% contre -0,04% et celui de l'Espagne à 0,71% contre 0,80%.

Après s'être tendu, celui de l'Italie a terminé stable, à 1,77% contre 1,76% la veille.

Une petite détente était aussi au rendez-vous pour la dette américaine, dont le taux à dix ans baissait à 0,59% contre 0,62% mercredi.