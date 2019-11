Destruction du périph', gratuité des crèches: Gantzer dévoile son programme à Paris

Gaspard Gantzer, candidat aux municipales à Paris, pose le 15 avril 2019 près du périphérique dont il prône la destruction ( AFP / JOEL SAGET )

Des crèches plus nombreuses et gratuites, la destruction du périphérique, le transport des marchandises sur la Seine: l'ex-responsable de la communication de François Hollande, Gaspard Gantzer, a dévoilé jeudi son programme pour les municipales à Paris.

"Nous avons réussi à imposer des débats, notamment sur le périphérique, le Grand Paris, le bio dans les cantines ou encore la gratuité des crèches", assure à l'AFP le candidat qui peine à convaincre selon les sondages qui ne créditent sa liste que de 1 ou 2% des intentions de vote, mais qui entend poursuivre la bataille en vue de mars 2020.

"Beaucoup de candidats nous ont copiés ou se sont inspirés de nous. Cela ne nous dérange pas. Bien au contraire, le propre d'une bonne idée c'est d'être volée. Plus important que les victoires électorales, il y a les victoires politiques", dit-il.

Sa mesure phare, annoncée il y a plusieurs mois, reste la suppression du périphérique, sur laquelle depuis tous les autres candidats ont donné leur avis. Pour le fondateur de "Parisiennes, Parisiens", tête de liste dans le XVe arrondissement, cette boucle de 35 km créée en 1973 et qui délimite Paris et sa petite couronne, doit être détruite progressivement pour être végétalisée et faire place à de nouveaux projets immobiliers.

Parmi les nouvelles propositions, celle de l'ancienne journaliste Isabelle Saporta, qui a rejoint sa campagne: l'utilisation de la Seine pour la livraison des marchandises. "Je ne comprends pas pourquoi il y a à ce point une sous-utilisation de la Seine", s'étonne auprès de l'AFP Mme Saporta, qui estime que "la livraison à Paris c'est 30% des embouteillages".

Sur le volet de la végétalisation, M. Gantzer propose la mise en place d'"un espace vert à moins de dix minutes" pour chaque Parisien et "140 hectares d'espaces verts en lieu et place du périphérique".

Il prône la construction de "10.000 places en crèche supplémentaires sur la mandature" de 2020 à 2026, gratuites, de "30.000 logements libres neufs pour les familles", et de faire en sorte qu'il n'y ait "plus aucun enfant dans les rues dès 2020", ou de créer une "police municipale armée".

bat/jk/sp