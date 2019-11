Destitution: une témoin dénonce une "fiction" russe utilisée par Trump

Au cours des huit derniers jours, dix témoins ont apporté au cours d'auditions marathon au Congrès de nombreux éléments à charge pour le président américain, sans ébranler - du moins en apparence - les élus républicains.

"Certains d'entre vous semblent croire que la Russie et ses services de sécurité pourraient ne pas avoir mené de campagne contre notre pays, et que peut-être, l'Ukraine l'a fait", leur a dit Fiona Hill, ancienne responsable du Conseil de sécurité nationale, entendue à son tour au Capitole.

"C'est une fiction qui a été créée et propagée par les services de sécurité russes eux-mêmes", a-t-elle ajouté, avant d'implorer: "s'il vous plaît, ne propagez pas pour des raisons politiques des mensonges qui servent clairement les intérêts russes".

Donald Trump risque une mise en accusation ("impeachment") à la Chambre des représentants à cause d'un appel téléphonique du 25 juillet, au cours duquel il a demandé à son homologue ukrainien d'enquêter sur un potentiel adversaire à la présidentielle de 2020, Joe Biden, mais aussi sur un mystérieux "serveur" informatique démocrate.

Cette seconde requête est une référence à une théorie, selon laquelle l'Ukraine aurait piraté les e-mails du parti démocrate lors de la présidentielle américaine de 2016, et non la Russie contrairement aux conclusions des services de renseignement américains.

La première moitié du mandat de Donald Trump a été empoisonnée par une enquête sur des soupçons de collusion entre Moscou et son équipe de campagne. Les sombres théories sur l'Ukraine ont débuté à ce moment-là, dans des cercles de partisans du président.

Lors des auditions au Congrès, les républicains, soucieux de légitimer la requête du président, ont donné du crédit à ces thèses. L'élu Devin Nunes a encore estimé jeudi que Donald "Trump avait de bonnes raisons d'être inquiet des ingérences ukrainiennes dans sa campagne électorale".

L'ancien maire de New York Rudy Giuliani et le président américain Donald Trump, le 20 novembre 2016 à Bedminster dans le New Jersey ( AFP / Don EMMERT )