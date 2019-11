Destitution : un proche de Trump admet avoir fait pression sur l'Ukraine

Le dossier contre Donald Trump, accusé d'avoir fait pression sur l'Ukraine pour qu'elle enquête sur son rival démocrate Joe Biden, prend de l'épaisseur. Alors que le président américain dénonce depuis le tout début de l'affaire un acharnement des démocrates pour obtenir sa destitution, l'audition d'un témoin clé pourrait bien mettre à mal sa défense.Selon son témoignage révélé mardi mais dont la teneur avait déjà été dévoilée la semaine dernière au Wall Street Journal par son avocat Robert Luskin, l'ambassadeur Gordon Sondland, longtemps proche allié de Donald Trump, a déclaré aux élus de la Chambre des représentants qui l'auditionnaient avoir fait lui-même pression sur l'Ukraine.Une déclaration qui devait « venir du président Zelensky »Il dit avoir expliqué à un proche conseiller du président ukrainien, Volodomyr Zelensky, qu'une enveloppe d'aide militaire ne serait « sans doute » pas débloquée tant que l'Ukraine n'annoncerait pas publiquement qu'elle allait enquêter sur les affaires des Biden dans le pays.« Je me souviens maintenant avoir parlé individuellement avec (Andreï) Yermak pour lui dire que la reprise de l'aide américaine n'arriverait sans doute pas jusqu'à ce que l'Ukraine fournisse une déclaration publique contre la corruption dont nous parlions depuis de nombreuses semaines », a-t-il précisé. « J'ai présumé que la suspension de l'aide avait été liée à une déclaration suggérée (par des proches de Trump) contre la corruption » et qui mentionnerait l'entreprise employant Hunter Biden, le fils de Joe Biden. « J'ai compris peu après que cette déclaration devrait venir du président Zelensky lui-même », a ajouté le diplomate. Aux enquêteurs parlementaires qui lui demandaient si la requête faite à l'Ukraine d'enquêter sur les Biden, et donc d'impliquer Kiev dans la campagne présidentielle américaine de 2020 pouvait être « illégale ...