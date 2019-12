Destitution : l'enquête a rassemblé des «preuves accablantes» contre Trump

La commission parlementaire à majorité démocrate a livré son verdict. Et sans surprise, c'est en défaveur de Donald Trump. « L'enquête en destitution a montré que le président Trump, personnellement et par l'entremise d'agents dans et en dehors du gouvernement, a sollicité l'ingérence d'un pays étranger, l'Ukraine, pour favoriser sa campagne de réélection ».Le rapport officiel de la commission parlementaire évoque des « preuves accablantes » de « conduite inappropriée » du président républicain. « Le président a conditionné une invitation à la Maison Blanche et une aide militaire à l'Ukraine à l'annonce d'enquêtes favorables à sa campagne » et il a « entravé » les investigations, détaillent ses auteurs. LIRE AUSSI > Affaire ukrainienne : un proche de Trump livre un témoignage accablant contre lui« Le président a placé ses intérêts personnels et politiques au-dessus des intérêts nationaux, a cherché à miner l'intégrité du processus électoral américain et mis en danger la sécurité nationale », ajoutent les auteurs de ce rapport de 300 pages, qui doit servir de base à la rédaction des chefs d'accusation contre le président.« Les divagations d'un blogueur de bas étage », selon la Maison BlancheFace à cette missive, Donald Trump continue de nier en bloc. La Maison Blanche parle d'« imposture » e t d'un « rapport qui ne reflète rien d'autre que les frustrations » des démocrates. Il « se lit comme les divagations d'un blogueur de bas étage qui s'évertue à prouver quelque chose quand il n'y a clairement rien », a ajouté la porte-parole de l'exécutif Stephanie Grisham. Le milliardaire new-yorkais est dans la tourmente parce qu'il a demandé lors d'un appel estival à son homologue ukrainien d'enquêter sur le démocrate Joe Biden, un de ses adversaires potentiels à la présidentielle de 2020. LIRE AUSSI > Donald Trump a bien demandé au président ...