Destitution : Donald Trump va-t-il vraiment témoigner devant la commission ?

Donald Trump se montre rarement tendre à l'égard de « Nancy Pelosi la nerveuse ». Lundi pourtant, le président des Etats-Unis a affirmé « aimer une idée » de la présidente démocrate de la Chambre des représentants.La veille, sur CBS, elle avait déclaré que si Trump « n'était pas d'accord avec ce qu'il entendait » pendant les auditions publiques menées dans le cadre de l'enquête en destitution le visant, « il devrait venir devant la commission (du renseignement) et témoigner sous serment » dans le cadre de l'enquête en destitution (« impeachment »). « Il peut aussi le faire par écrit », a-t-elle ajouté.« Je vais l'envisager sérieusement », a assuré Donald Trump. Inattendue, la réaction du président dénote une nouvelle fois une certaine exaspération devant les auditions publiques qui se poursuivent cette semaine. Vendredi, il s'en était pris dans un tweet à Marie Yovanovitch au moment même où l'ancienne ambassadrice des Etats-Unis en Ukraine répondait aux questions des élus de la Chambre.Il ne faut pas pour autant s'attendre à voir dans les jours à venir Trump faire les trois kilomètres séparant la Maison-Blanche du Capitole pour se présenter devant la commission du renseignement. Ce retournement de scénario tient de l'improbable et est « peu crédible », juge Corentin Sellin, historien spécialiste des Etats-Unis. « Cela n'a pas de sens par rapport à sa défense et ce serait contraire à ses intérêts. »Un signe d'exaspérationDepuis le début, Trump n'a pas dévié de sa ligne de conduite. Il a toujours refusé de collaborer à ce qu'il dénonce comme une « chasse aux sorcières ». Le président l'a fait savoir noir sur blanc le 8 octobre dernier dans une lettre adressée à la Chambre des représentants et signée par son avocat, Pat A. Cipollone. Faisant valoir le « privilège de l'exécutif », la Maison-Blanche a également interdit à ses collaborateurs de témoigner ou ...