Destitution : Donald Trump refuse une invitation à se défendre devant le Congrès

Il ne viendra pas. Dénonçant une enquête « injuste », la Maison Blanche a refusé dimanche soir de participer à une audition au Congrès, qui marque le début d'une nouvelle phase dans la procédure en destitution ouverte contre Donald Trump.Après deux mois d'enquête, la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, entame cette semaine le débat juridique pour savoir si les faits reprochés au président sont suffisamment graves pour justifier sa mise en accusation (« impeachment »).Sa commission judiciaire doit donner le coup d'envoi à cette réflexion mercredi lors d'une audition avec des spécialistes de la Constitution. Elle avait invité Donald Trump à y « participer » soit en personne, soit par l'entremise de ses avocats ou en posant des questions écrites aux témoins. Dimanche soir, elle a essuyé un refus.Le rapport d'enquête rendu mardi« Concernant l'audition du 4 décembre, on ne peut légitimement attendre que nous y participions, alors que les noms des témoins n'ont pas été rendus publics et qu'il reste douteux que la commission judiciaire offre une procédure équitable », lui a écrit l'avocat de la Maison Blanche, Pat Cipollone. « Mais si vous êtes vraiment décidé à superviser une procédure équitable à l'avenir, nous pourrions envisager de prendre part » à la suite de vos travaux, ajoute l'avocat.Donald Trump est dans la tourmente parce qu'il a demandé à l'Ukraine d'enquêter sur Joe Biden, un de ses adversaires potentiels à la présidentielle de 2020, et sur son fils qui a longtemps siégé au conseil d'administration d'un groupe gazier de ce pays. Le milliardaire républicain assure avoir été dans son bon droit en soulevant une possible affaire de « corruption » et jure n'avoir exercé aucune pression sur Kiev.Le président ukrainien a lui aussi de nouveau nié tout accord de donnant-donnant avec son homologue américain sur l'aide militaire des Etats-Unis à ...