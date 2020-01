Destitution de Trump : un procès spectacle sur fond de campagne présidentielle

Le procès de Mister Donald Trump au Sénat, ça démarre ce mardi. En toute solennité, sur la colline du Capitole à Washington, dans une scénographie digne des films ou séries américaines, avec l'entrée des sept représentants (députés) démocrates érigés en procureurs, le président de la Cour suprême, la présence des cent sénateurs, les sergents de la garde en grande tenue... Autre aspect inédit, le fait que cet impeachment vise un président sortant, candidat à sa réélection, ce qui n'était pas le cas de Bill Clinton en 1998. Pour des faits, en outre, moins graves : mentir sur une relation extraconjugale, tandis que Trump est accusé d'avoir instrumentalisé la politique étrangère américaine à des fins personnelles.À ce procès sans tribunal, ne manquera finalement que le président. Donald Trump a choisi de se faire représenter par ses avocats. « Parmi ces derniers, figurent de véritables vedettes, comme Kenneth Starr, l'ancien procureur contre Bill Clinton, ou l'ex-avocat du footballeur O.J. Simpson, souligne François Durpaire, auteur de « La Civilisation américaine » (PUF) et membre du laboratoire BONHEURS à Cergy-Paris-Université. Avec cette équipe dévoilée au dernier moment, Trump choisit la stratégie d'un procès à grand spectacle. Il veut reprendre la main à Nancy Pelosi (NDLR : présidente de la Chambre des représentants des États-Unis) et aux démocrates. Mais aussi faire de ce procès un mégaphone pour sa campagne à la Maison Blanche », poursuit l'historien, spécialiste des Etats-Unis.«Le vrai tribunal, c'est celui de l'opinion»« La bataille frontale entre démocrates et républicains va démarrer d'emblée sur la question des témoins supplémentaires, explique l'historienne Nicole Bacharan, dont le dernier ouvrage s'intitule « Le monde selon Trump » (Tallandier). Le camp démocrate veut notamment auditionner John Bolton, l'ancien conseiller à la Sécurité nationale. A ...