Destitution de Trump : où en est la procédure d'impeachment visant le président américain?

À chaque nuit qui passe ou presque, une nouvelle actualité tombe aux Etats-Unis à propos de la procédure visant à la destitution de Donald Trump. Les élus démocrates soupçonnent le président américain d'avoir exercé un chantage sur son homologue ukrainien, pour qu'il ouvre une enquête sur le démocrate Joe Biden et sur son fils en échange d'un maintien de l'aide militaire américaine. L'info de la nuit US: le président #Trump a voulu que SON ministre de la Justice Barr fasse 1 conférence de presse à la TV pour dire qu'il n'avait rien fait d'illégal sur l'#Ukraine. Quand président US pas content, lui toujours faire ça...(cf. #Mueller). https://t.co/gumecPmlE1-- Corentin Sellin (@CorentinSellin) 7 novembre 2019Cette procédure, lancée officiellement le 24 septembre, se déroule dans un climat déjà très électoral aux Etats-Unis, à moins d'un an de la prochaine élection présidentielle. On fait le point sur l'état actuel de l'enquête, et surtout sur les prochaines étapes.Où en est la procédure ?Depuis plus d'un mois, les auditions à la Chambre des représentants - à majorité démocrate - s'enchaînent dans le cadre de cet « impeachment », mais à huis clos. Les élus ont auditionné au total une douzaine de responsables, dont des diplomates, notamment issus de l'administration américaines.Ce qui a déclenché cette série d'auditions, c'est un enregistrement téléphonique daté du 25 juillet entre Trump et le président ukrainien. Dans la retranscription rendue publique par la Maison-Blanche elle-même après le signalement par un lanceur d'alerte anonyme, on entend le président américain demander à son homologue d'enquêter sur de possibles malversations commises par Hunter Biden et par son père Joe Biden. Ce dernier est l'un des postulants à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle américaine du 3 novembre 2020. LIRE AUSSI > Etats-Unis : comprendre en cinq minutes ...