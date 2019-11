Destitution de Trump : on vous résume les premières auditions publiques au Congrès

Après les témoignages derrière les portes closes du Congrès, place aux auditions sous l'œil des caméras et des Américains. Mercredi, ce sont deux diplomates, William Taylor et George Kent, qui ont ouvert le bal des auditions publiques dans le cadre de l'enquête en impeachment de Donald Trump, accusé d'avoir fait pression sur l'Ukraine pour obliger Kiev à enquêter sur son rival démocrate Joe Biden en vue de l'élection présidentielle de 2020.Pendant plus de six heures, ils ont répondu aux questions de la commission du Renseignement de la Chambre des représentants. Pas de révélations fracassantes à la clé, mais la journée a tout de même apporté un peu d'eau au moulin des démocrates, qui espèrent faire basculer l'opinion publique en donnant de la chair à ce dossier complexe.Qui sont les deux témoins ?William Taylor et George Kent ont tous les deux fait une grande partie de leur carrière en tant que diplomates. Vétéran de la guerre du Vietnam, William Taylor, 72 ans, a été ambassadeur à Kiev pendant le second mandat de George W. Bush. Il est revenu aux affaires en Ukraine au mois de juin après le départ de l'ambassadrice Marie Yovanovitch. Celle-ci accuse Trump en d'avoir fait pression sur le département d'Etat pour obtenir son départ.Ancien étudiant de Harvard, où il a étudié la littérature et l'histoire russe, George Kent est un haut responsable du département d'Etat spécialiste de l'Ukraine. Il travaille pour le compte pour le gouvernement américain depuis près de trois décennies. Kent a notamment posé ses valises à Varsovie, à Kiev, en Thaïlande et en Ouzbékistan.Qu'ont-ils dit aux élus du Congrès ?Cette première vague de témoignages filmés n'a pas réservé d'énorme surprise, le contenu des déclarations de Taylor et Kent livrés à huis clos étant déjà connu. William Taylor a néanmoins apporté un élément nouveau. Et pour cause : il affirme l'avoir lui-même appris ...