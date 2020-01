Destitution de Trump : les sénateurs prêtent serment avant le début du procès mardi

Chargés de juger Donald Trump à partir de mardi, les sénateurs américains prêteront serment ce jeudi devant le chef de la Cour suprême, qui présidera ce procès en destitution historique.Le dossier d'accusation contre le président américain, le troisième seulement de l'Histoire des Etats-Unis à faire face à un tel procès, a été officiellement transmis mercredi au Sénat.Donald Trump devra répondre de deux chefs d'accusation, abus de pouvoir et entrave au travail du Congrès. Il est accusé d'avoir exercé des pressions pour convaincre l'Ukraine d'ouvrir une enquête sur Joe Biden, son potentiel rival à l'élection présidentielle de novembre prochain.Donald Trump avait été mis en accusation le 18 décembre par la Chambre des représentants, où l'opposition démocrate est majoritaire, lors d'un vote d'« impeachment » qui avait à de très rares exceptions strictement suivi les lignes partisanes.Les républicains majoritaires au SénatToujours aussi divisés entre démocrates et républicains, les élus de la Chambre ont avalisé mercredi la nomination de sept d'entre eux pour assurer le rôle de procureurs au procès, ainsi que le transfert du dossier au Sénat.Les républicains y sont majoritaires avec 53 sièges sur 100 et Donald Trump devrait donc vraisemblablement y être acquitté.Lors d'une cérémonie solennelle, la chef démocrate de la chambre Nancy Pelosi a ensuite signé l'acte d'accusation. « Aujourd'hui nous entrons dans l'Histoire », a-t-elle déclaré. LIRE AUSSI > Nancy Pelosi, le cauchemar de Trump« C'est tellement tragique pour notre pays que les actions du président nous aient amenés là », a-t-elle ajouté tout en affichant un large sourire immédiatement critiqué par les supporteurs du président.Le chef de la Cour suprême des Etats-Unis, John Roberts, chargé par la Constitution de présider le procès, fera jurer ce jeudi aux sénateurs de « rendre la justice de manière ...