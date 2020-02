Destitution de Trump : les sénateurs devraient acquitter le président mercredi

Mercredi. À un jour près, Donald Trump aurait pu fanfaronner. Le président américain devrait être acquitté mercredi à son procès en destitution, et non vendredi comme espéré. La veille, il doit prononcer son discours annuel sur l'état de l'Union, un rendez-vous institué dans la vie politique américaine.Le vote sur les chefs d'accusation - abus de pouvoir dans le dossier ukrainien et entrave à la bonne marche du Congrès - qui pèsent sur le locataire de la Maison Blanche interviendra mercredi à 16 heures (22 heures, heure française), a précisé vendredi le chef de la majorité républicaine, Mitch McConnell. Cet agenda s'explique par le fait que, malgré le soutien de deux républicains modérés, le Sénat a rejeté la convocation de nouveaux témoins et l'admission de nouvelles preuves que réclamaient les démocrates.Prenant la suite de l'enquête menée par Nancy Pelosi devant la Chambre des Représentants, au cours de laquelle de nombreux témoins ont été entendus, parfois à plusieurs reprises, ce troisième procès d'un président de l'histoire américaine aura duré environ trois semaines, dans une ambiance particulièrement agressive. Lundi, les sénateurs se retrouveront en fin de matinée pour entendre les derniers arguments de l'accusation et de la défense. Chaque camp disposera de deux heures. Puis les sénateurs, qui ont pour le moment dû rester silencieux depuis le début du procès, pourront prendre la parole pendant 10 minutes chacun pour exprimer leur opinion. Mercredi ils voteront. La Constitution impose une majorité des deux tiers, soit 67 voix des 100 sénateurs, pour déclarer un président coupable.Si l'issue ne fait guère de doutes, le calendrier est un peu gênant. Les proches de Trump avaient fait savoir qu'il espérait être blanchi avant de prononcer son traditionnel discours sur l'état de l'Union, mardi soir devant le Congrès.Cela ne l'empêchera tout de même pas de répéter combien ...