Destitution de Trump : le procès pourrait déboucher sur un acquittement dès ce vendredi

C'est un coup dur pour les accusateurs de Donald Trump : le sénateur américain Lamar Alexander, l'un des rares républicains qui semblait susceptible de voter avec les démocrates pour convoquer des témoins à son procès en destitution, a annoncé jeudi qu'il voterait contre, laissant poindre une issue rapide, favorable au président américain.« On n'a pas besoin de preuves supplémentaires pour établir ce qui a déjà été prouvé, mais qui n'est pas passible de destitution », a-t-il déclaré dans un communiqué à la veille du vote sur la question. Les démocrates doivent convaincre quatre républicains de voter ce vendredi leur motion. La sénatrice républicaine modérée Susan Collins a elle fait savoir jeudi soir qu'elle soutiendrait la demande de témoins. Les démocrates ne peuvent pour l'instant compter que sur deux autres républicains encore hésitants.Trump aimerait être acquitté pour son discours sur l'Etat de l'Union mardiS'ils échouaient à faire adopter leur motion, le Sénat pourrait passer très rapidement au vote sur l'acquittement du président, peut-être dans la soirée ou samedi. Selon un de ses proches, Donald Trump aimerait être blanchi pour prononcer son traditionnel discours sur l'Etat de l'Union, mardi.Si au contraire, les démocrates obtiennent les 51 voix nécessaires, le procès se prolongera encore un moment.Les procureurs démocrates « ont dit qu'ils avaient un dossier accablant », a relevé l'avocat de la Maison Blanche Patrick Philbin dans le cadre d'une séance de questions-réponses tendue. « Pourquoi ont-ils besoin de plus de preuves et de témoins ? C'est totalement contradictoire », a-t-il asséné, en appelant les cent sénateurs à rejeter la requête de l'accusation qui souhaite entendre plusieurs conseillers et anciens conseillers de la Maison Blanche.Le cas Bolton« Pourquoi ne veulent-ils pas appeler à la barre des membres de leur propre administration ? », a ...