Destitution de Donald Trump : le Congrès vote sa mise en accusation ce mercredi

Avec ce vote, Donald Trump deviendrait le troisième président des Etats-Unis mis en accusation en vue d'une éventuelle destitution. La Chambre des représentants américaine, contrôlée par les démocrates, se réunit dans la journée de mercredi pour un débat de six heures qui mènera au vote des deux articles de mise en accusation (« impeachment ») visant le président républicain : abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès.Ces six heures d'échanges seront divisées de manière équitable entre républicains et démocrates et précédés d'une heure de débat pour adopter ces règles en séance plénière. Ce vote, qui va marquer l'Histoire, est attendu au plus tôt en fin d'après-midi.La Chambre basse exercera ainsi « l'un des pouvoirs les plus solennels que lui garantisse la Constitution », a confirmé mardi soir la chef des démocrates au Congrès Nancy Pelosi. Il reviendra ensuite au Sénat, aux mains des républicains, d'organiser le procès du président. Probablement en janvier. Et ils ont déjà prévenu qu'il serait acquitté.« L'Histoire vous jugera sévèrement »Anticipant ce nouvel épisode dramatique, le milliardaire républicain s'est insurgé contre ses adversaires. « Vous déclarez une guerre ouverte contre la démocratie américaine », s'est-il emporté mardi à la veille du vote dans un courrier officiel adressé à Nancy Pelosi. « L'Histoire vous jugera sévèrement ».Avant Donald Trump, seuls Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1998 avaient subi une telle procédure. Le républicain Richard Nixon, empêtré dans le scandale du Watergate, avait préféré démissionner en 1974 avant une destitution certaine.Pour Donald Trump, le vote à la Chambre n'est qu'« une tentative de coup d'Etat illégale et partisane », motivée par le ressentiment. « Vous êtes incapable d'accepter le verdict des urnes » de 2016, écrit-il encore, en référence à sa victoire électorale qui ...