Destitution de Donald Trump : deux diplomates viennent témoigner sous l'oeil des caméras

Depuis plusieurs semaines, déjà, Donald Trump se déchaîne contre la procédure de destitution lancée à son encontre par ses adversaires démocrates. Dans ses salves de tweets, il se déchaîne et qualifie les investigations sur l'affaire ukrainienne de « mascarade », de « chasse aux sorcières délirante » et même de tentative de « coup d'Etat », promettant de se venger en remportant la présidentielle de novembre 2020.Dans l'immédiat, cette lutte féroce se déplace sous l'oeil des caméras. C'est ce mercredi que débutent les auditions publiques au Congrès américain, à Washington, dans le cadre de l'enquête sur l'abus de pouvoir dont est accusé le président républicain. Elles démarrent à 10 heures locales (16 heures en France) avec les témoignages de William Taylor, chargé d'affaires américain à Kiev, et George Kent, haut responsable du département d'Etat spécialiste de l'Ukraine. William Taylor (à droite) à Kiev le 27 août, au côté de l'ex-conseiller du président John Bolton/AFP Après six semaines d'auditions dans la discrétion du huis clos, les démocrates veulent offrir ces témoignages en direct aux Américains afin qu'ils découvrent « les informations de première main sur les méfaits du président ». Ils soupçonnent Donald Trump d'avoir fait pression sur l'Ukraine pour qu'elle enquête sur l'ancien vice-président démocrate Joe Biden, un des favoris dans la course à la Maison Blanche en 2020. Comme levier, le président aurait suspendu une aide militaire de quelque 400 millions de dollars destinée à Kiev, et mis dans la balance une possible invitation à la Maison Blanche du nouveau président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Lors d'une conversation téléphonique le 25 juillet, dont le compte-rendu a été publié par la Maison Blanche, Donald Trump a bien demandé à son homologue ukrainien de « se pencher » sur Joe Biden et son fils, Hunter. Cet appel avait alarmé plusieurs responsables de la ...