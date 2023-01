Destituer Noël Le Graët : l'Assemblée générale comme seul recours

Après ses mots à l'encontre de Zinédine Zidane et de nouvelles accusations sur son attitude envers la gent féminine, tout le monde s'acharne contre Noël Le Graët. De nombreuses personnalités médiatiques ont appelé à sa démission, mais elle ne dépend que des pontes de la Fédération française de football, soit les mêmes qui l'ont réélu en mars 2021.

Seule l'Assemblée Générale est compétente

L'État n'a pas beaucoup de rôle à jouer

D'après le règlement, une fédération sportive est une association de loi 1901. À ce titre, il existe des prérequis juridiques stricts concernant la destitution et le renvoi d'un président, chose voulue par un bon nombre de personnes en ce qui concerne Noël Le Graët. Selon l'article 2004 du code civil, seul l'organe qui a investi le mandat du président a le pouvoir de révocation de ce dernier. Autrement dit, c'est l'Assemblée générale de la FFF, qui a intronisé Noël Le Graët en 2011, qui est seule compétente pour le renvoyer.Selon les statuts, elle n'a pas l'obligation de justifier sa décision, il suffit juste qu'elle vote à la majorité la destitution du mandat du président. Concernant de probables indemnités de licenciement, toujours selon l'article 2004 du Code Civil,ad nutum. Noël Le Graët, dans ce cas, devrait renoncer à de probables indemnités et à son salaire de 206.000 euros par an jusqu'en 2024. Et s'il venait à s'opposer à cette décision, il n'aurait pas les moyens de porter l'affaire devant les Prud'hommes. Selon la jurisprudence de 2015 concernant un ancien président d'une association d'archéologie, qui a remis en cause sa destitution,[a estimé][devait]. Contrairement à un Raymond Domenech qui avait été licencié, en 2010, par la FFF et qui avait obtenu 975.000 euros d'indemnités de licenciement, sur décisions des prud'hommes, Noël Le Graët ne pourra pas se retourner contre la fédé si cette dernière venait à se séparer de lui.Autre cas de figure : l'intervention du ministère des Sports. Rappelons que la Fédération française de football est une délégation de service public, elle dépend directement du ministère dédié, mais reste totalement indépendante. D'ailleurs,