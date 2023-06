Despelote, le jeu vidéo qui « utilise le ballon comme un moyen d’explorer le monde »

Julián Cordero a passé son enfance avec un ballon au pied, à arpenter Quito. Cet Équatorien a développé un jeu directement inspiré de ses souvenirs, Despelote , qui sortira sur PC, Xbox et PlayStation en 2024. Un jeu où l'on peut tirer un peu partout, quitte à ce que le ballon casse des bouteilles ou soit crevé par un chien.

Comment et quand ce projet est-il né ?

Ça a commencé il y a presque cinq ans. Le foot, c’était une grande partie de ma vie en grandissant en Équateur. Quand je me suis installé à New York, en 2019, j’avais le mal du pays. La culture foot était incomparable. Je ne jouais plus autant, je ne regardais plus autant. Cette distance m’a fait réfléchir à ce que le foot représentait pour moi, et je me suis dit que je pouvais explorer ça au travers d’un jeu.…

Propos recueillis par Quentin Ballue pour SOFOOT.com