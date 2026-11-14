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Désiré Doué s'est entraîné... avec un protège-dents
information fournie par So Foot 14/11/2026 à 23:54

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Désiré Doué s'est entraîné... avec un protège-dents

Désiré Doué s'est entraîné... avec un protège-dents

De quoi retrouver le sourire. Deux jours après sa luxation dentaire suite au coup reçu par Davide Frattesi en Italie, Désiré Doué était présent à l’entraînement ce samedi du côté de Bordeaux . Après avoir vu un dentiste dès le lendemain de la partie, l’offensif parisien postule donc pour une place dans le XI de départ pour la rencontre décisive face à la Turquie, ce dimanche soir.

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