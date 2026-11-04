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Désiré Doué, le totem du PSG
information fournie par So Foot•04/11/2026 à 09:32
Les hommes mentent, pas les chiffres. De nouveau buteur avec le Paris Saint-Germain mardi soir face à Villarreal (0-6),
Désiré Doué a de nouveau fait parler sa force offensive
et a poursuivi sa série avec la formation parisienne.
L’adieu aux larmes. Si le départ de Paulo Fonseca de l’Olympique lyonnais n’a pas encore été officialisé, le tacticien portugais a atterri à Lisbonne mardi soir. Y’a de la joie Face aux quelques journalistes présents à l’aéroport Humberto Delgado, Fonseca a partagé ...
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