 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Désiré Doué, le totem du PSG
information fournie par So Foot 04/11/2026 à 09:32

Ajouter Boursorama à vos sources

Désiré Doué, le totem du PSG

Désiré Doué, le totem du PSG

Les hommes mentent, pas les chiffres. De nouveau buteur avec le Paris Saint-Germain mardi soir face à Villarreal (0-6), Désiré Doué a de nouveau fait parler sa force offensive et a poursuivi sa série avec la formation parisienne.

Embed x.com…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La joie de Paulo Fonseca de revenir au Portugal
    La joie de Paulo Fonseca de revenir au Portugal
    information fournie par So Foot 04.11.2026 09:17 

    L’adieu aux larmes. Si le départ de Paulo Fonseca de l’Olympique lyonnais n’a pas encore été officialisé, le tacticien portugais a atterri à Lisbonne mardi soir. Y’a de la joie Face aux quelques journalistes présents à l’aéroport Humberto Delgado, Fonseca a partagé ... Lire la suite

  • « Une exhibition de puissance de feu » : la presse espagnole toujours impressionnée par le PSG
    « Une exhibition de puissance de feu » : la presse espagnole toujours impressionnée par le PSG
    information fournie par So Foot 04.11.2026 09:15 

    « On se souviendra de toi comme ça. » C’est la phrase choisie par Marca en Une, sous une photo en noir et blanc de Jesús de Miguel sous le maillot du Tenerife. L’attaquant est mort ce mardi à 30 ans après un grave choc en plein match. Mundo Deportivo a présenté ... Lire la suite

  • Ligue des champions de l'UEFA - Villarreal - Paris Saint-Germain
    Football/Ligue des champions: Le PSG envoie encore un message à l'Europe
    information fournie par Reuters 04.11.2026 07:44 

    Match après match, le Paris Saint-Germain s'affirme toujours un peu ‌plus comme le grand favori à sa propre succession en Ligue des champions, avec l'objectif de réaliser un rare triplé dans ​la prestigieuse compétition européenne. Après avoir battu le mois dernier ... Lire la suite

  • Grand Prix de Mexico
    Formule 1: Ocon définitivement écarté par Haas, remplacé par Camara
    information fournie par Reuters 04.11.2026 07:12 

    Le pilote ‌français de Formule 1 Esteban Ocon ne reviendra pas au volant ​de la Haas après avoir été écarté lors du Grand Prix du Mexique et sera remplacé le week-end prochain par le ​Brésilien Rafael Camara, a annoncé mardi l'écurie américaine. "Nous avons désormais ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank