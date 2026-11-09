Désiré Doué connaît son successeur

La Masia encore mise en valeur. Après une saison terminée avec un titre en Liga sur la scène nationale et surtout marquée par la consécration suprême avec le sacre à la dernière Coupe du Monde avec l’Espagne, Pau Cubarsi a été récompensé par l’obtention du Golden Boy 2026 ce lundi.

Le tout jeune international espagnol qui compte à 19 ans déjà 139 apparitions sous les couleurs du FC Barcelone, succède à Désiré Doué et devance notamment le Parisien Warren Zaïre-Emery dont une victoire aurait permis au PSG de réaliser un nouveau doublé.…

MB pour SOFOOT.com