Désignation du candidat de droite: Pécresse et Barnier refusent de revenir sur les règles fixées

Valérie Pécresse et Michel Barnier, qui ambitionnent tous deux de représenter la droite à la présidentielle, ont refusé lundi de revenir sur les règles de désignation du candidat, alors que leur rival Xavier Bertrand appelle à une accélération du calendrier.

"Le débat sur les modalités de sélection du candidat de la droite est clos", a affirmé Valérie Pécresse (ex-LR) sur France inter.

"La règle du jeu est fixée, on ne va pas la changer", a de son coté lancé sur SudRadio Michel Barnier (LR) selon qui "il faut respecter les militants LR".

Tous deux avaient déjà affirmé vendredi qu'"il n'y a pas de candidat naturel" à droite.

Les Républicains ont décidé que leur candidat serait désigné par les militants, lors d'un congrès le 4 décembre, mais Xavier Bertrand a mis en garde contre un "affrontement" en appelant au "rassemblement", implicitement derrière lui.

C'est "la tradition" des congrès à droite de soumettre un seul nom aux militants, a-t-il assuré lundi sur France info, en soulignant qu'il est selon les sondages "le mieux placé".

"Le 4, c'est très tard pour se mettre d'accord", a-t-il ajouté.

"Il n'avait qu'à le dire aux instances des Républicains", a répliqué Valérie Pécresse pour qui "il faut respecter la démocratie".

"Il faut jouer collectif", a-t-elle ajouté, assurant que "l'accélération du calendrier ne (lui) fait pas plus peur que la démocratie".

Pour Michel Barnier, "le 4 ce n'est pas si tard, cela permet un débat, ce n'est pas une confrontation et les militants choisiront celui qu'il veulent soutenir".

"Je rencontrerai Xavier Bertrand" et "la bonne manière de se voir est dans le bureau de Christian Jacob avec tous ceux et toutes celles qui ont choisi de respecter les règles", a-t-il ajouté.

Le 4 décembre "c'est acté" et "ce n'est pas trop tard", a renchéri sur Europe 1 l'eurodéputée LR Nadine Morano, qui "regrette vraiment que Xavier Bertrand ne vienne pas au congrès", et ajoute que s'il n'y participe pas "il ne sera pas le candidat soutenu par les Républicains et donc il n'aura pas les moyens financiers de notre famille politique.

Selon Mme Pécresse, l'élection présidentielle n'a "jamais été aussi ouverte" car "aujourd'hui le ticket pour le deuxième tour est descendu à 16, 17, 18%. Il y a une vraie possibilité pour la droite si elle affirme ses solutions".

Interrogée sur ce qui la différenciait de ses rivaux, Mme Pécresse a évoqué l'école, l'écologie ou encore la famille: "Ces sujets, je n'entends pas la droite les aborder", a-t-elle dit.

