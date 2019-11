Design : quand Cuba affichait ses couleurs pop

Tracts de soutien au Black Panther, posters à l'effigie du Che, affiches de cinéma... Dans les années 1960-70, les designers cubains érigent l'affiche en art décoratif et politique. Une école graphique à découvrir à travers deux expositions, à Paris et à Londres.

Il aura fallu attendre les soixante ans de la révolution cubaine pour exhumer ces trésors colorés des collections du Musée des arts décoratifs (MAD). Plus de 300 affiches cubaines stockées là depuis des années, grâce à une donation de 1979, que la conservatrice en chef Amélie Gastaut a fait resurgir pour raconter en images l'âge d'or graphique de l'île, des années 1960 et 1970. Intitulée sobrement « Affiches cubaines. Révolution et cinéma », l'exposition raconte une ébullition graphique haute en couleurs, qui va bien au-delà des seuls portraits des leaders révolutionnaires Che Guevara et Fidel Castro. « Longtemps méconnue en raison du blocus isolant l'île, cette école stylistique cubaine commence tout juste à sortir du huis clos dans lequel elle s'est pourtant construite », explique Amélie Gastaut.

Ainsi, en résonance avec le MAD, la Maison de l'illustration de Londres expose dans « Designed in Cuba : Cold War Graphics » la collection privée, patiemment amassée, de l'Anglais Mike Stanfield. Ce dernier se rend pour la première fois sur l'île en 1996 alors qu'il participe à une mission d'études sur les mammifères marins dans les Caraïbes. Dans une librairie située sur la Plaza de Armas à La Havane, il tombe sur une affiche de l'Organisation de solidarité avec les peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine (OSPAAAL). Fondée depuis La Havane en 1966 avec à sa tête Fidel Castro, l'organisation produit des centaines d'affiches et de magazines, exprimant la solidarité avec le mouvement Black Panther aux Etats-Unis, condamnant l'apartheid en Afrique du Sud et la guerre du Vietnam, et célébrant les icônes révolutionnaires de l'Amérique latine.

