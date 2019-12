Design : Paris célèbre ses talents

Natacha & Sacha ont l'art de l'utile - tapis chauffant, humidificateur d'air chic ; Jean-Baptiste Fastrez, lui, crée des objets aussi intrigants qu'attachants. Tous trois viennent d'être récompensés par les Grands Prix de la création de la Ville de Paris.

Trois designers, tous diplômés de l'ENSCI-Les Ateliers à Paris (chacun avec les félicitations du jury), ont remporté, vendredi 29 novembre, les Grands Prix de la Ville de Paris : Jean-Baptiste Fastrez dans la catégorie talent confirmé, et le studio Natacha & Sacha, en talents émergents. Ils obtiennent chacun une dotation de 15 000 euros, dont 10 000 euros fournis par la Ville (le reste sur fonds privés). « Paris récompense chaque année la création en design, mais aussi en mode et dans les métiers d'art, car la Ville Lumière est incarnée par la richesse et le dynamisme de ce secteur », souligne Françoise Seince, directrice des Ateliers de Paris qui organisent l'évènement. Depuis 1993, une centaine de créateurs a été distinguée, dont les designers Ronan Bouroullec, Inga Sempé ou plus récemment Ionna Vautrin. Portrait des lauréats 2019 qui ont en commun, outre la même école, d'avoir débuté leur carrière grâce à... une bouilloire électrique.

L'électroménager sexy de Natacha & Sacha

Avec la frénésie de leur jeune âge, ils s'intéressent à un sujet ingrat. Natacha Poutoux et Sacha Hourcade, respectivement 30 et 31 ans, visent à réenchanter... l'électroménager. « Ce secteur est le parent pauvre du design. Il s'est développé à l'ère industrielle, quand les designers n'étaient pas intégrés au processus. Ces produits du quotidien ont été conçus par des ingénieurs et des gens du marketing. Aujourd'hui, le design a une place à prendre dans la création et la réflexion en amont », assure le Bordelais Sacha Hourcade. « C'est tellement déprimant, l'électroménager, qu'il est simple et urgent de faire mieux », renchérit Natacha Poutoux, Francilienne.

