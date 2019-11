Déserts médicaux : près d'un médecin sur deux refuse de nouveaux patients

Les gouvernements successifs ne sont pas parvenus à repeupler les déserts médicaux : 6 500 médecins généralistes perdus en huit ans, selon les derniers calculs du Conseil national de l'Ordre, et une courbe qui va se poursuivre jusqu'en 2025 au moins, alors qu'elle devait s'inverser en 2020. S'il fallait encore une illustration de la difficulté à trouver un médecin, l'UFC-Que choisir publie ce jeudi les résultats d'une enquête menée auprès de 2 770 médecins généralistes.Le constat est accablant : 44 % d'entre eux refusent les nouveaux patients.En juin dernier, les bénévoles de l'association ont contacté anonymement 2 700 généralistes pour leur demander de devenir leur médecin traitant. 44 % ont refusé. 9 % ont déclaré qu'ils voulaient rencontrer le patient avant de lui répondre. Or avoir un médecin traitant désigné est la seule manière, à partir de 16 ans, de se faire rembourser la consultation par la Sécurité sociale au meilleur taux (70 % sur la base de 25 € la consultation).Que Choisir a constaté de « grands écarts entre départements » : moins de 20 % de refus dans le Bas-Rhin, la Meurthe-et-Moselle et les Pyrénées-Atlantiques, 70 % dans l'Allier, 78 % en Charente et jusqu'à 86 % en Seine-et-Marne. Quant aux raisons invoquées par les médecins pour refuser leur salle d'attente, c'est pour 71 % d'entre eux parce qu'ils ont trop de patients et pour 14 % parce qu'ils partent bientôt à la retraite. LIRE AUSSI > Contre les déserts médicaux, des consultations dans des AlgecoEt qu'on n'imagine pas que le phénomène touche d'abord les zones rurales. Bien au contraire : le taux de refus est de 33 % dans les communes de moins de 3 000 habitants, de 34 % dans celles de plus de 100 000 personnes ; le pire étant pour les agglomérations de 10 000 à 100 000 personnes : 52 %.C'est pourquoi l'association appelle les parlementaires à instaurer un conventionnement territorial des ...