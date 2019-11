Déserts médicaux: pour la première fois, une région va salarier 150 médecins

Certaines régions de France ont décidé de régler elles-mêmes le problème de la désertification médicale. C'est le cas du Centre-Val de Loire qui, pour tenter de faire face à la pénurie de médecins sur son territoire, a fait savoir qu'elle comptait salarier quelque 150 médecins d'ici 2025. Selon les précisions de France 3, la région entend ainsi créer quelque 30 postes chaque année pendant cinq ans. Le projet devrait être présenté le 26 novembre lors d'une session extraordinaire du conseil régional.Lire aussi Maison de santé cherche généralistesCes médecins seront réunis au sein de "centres de santé régionaux" implantés dans toute la région. Les médecins qui y travailleraient seraient ainsi salariés et directement payés par la région Centre-Val de Loire, précise la chaîne locale. Ce nouveau dispositif viendrait renforcer et compléter un autre déjà existant dans la région : celui des maisons de santé pluridisciplinaires (MSP). Ces établissements sont financés en grande partie par les intercommunalités et les villes. Les médecins associés sont soit libéraux soit salariés.Des jeunes médecins davantage intéressés par le salariatAuprès de France 3, le président du conseil régional du Centre-Val de Loire, François Bonneau, explique les raisons de la mise en place de ce nouveau dispositif, qu'il base sur un "constat" : "Si par le passé, le nombre de jeunes sortant des facultés de médecine était très limité à penser...