Déserts médicaux : la région Centre-Val de Loire veut salarier 150 médecins, une première

La région Centre-Val de Loire est l'une des plus faiblement dotées en médecins en France. Pour lutter contre les déserts médicaux, son président (PS), François Bonneau, a déclaré mardi envisager de salarier 150 médecins d'ici 2025 pour répondre à ce problème. « Ce n'est pas au cœur de nos compétences, mais je considère que l'accès aux soins pour tous les habitants est une priorité absolue. Si on ne règle pas ça, on ne réglera pas le développement économique », a-t-il déclaré en marge d'une session extraordinaire du conseil régional sur le thème de la santé.« La mesure sera progressive, à hauteur de 30 postes créés chaque année jusqu'en 2025 », a précisé l'élu. Le projet consiste à créer trente centres de santé répartis sur toute la région où les médecins seraient directement salariés par la région. Ce dispositif se veut complémentaire des Maisons de Santé Pluridisciplinaires, financées majoritairement par les communes et les intercommunalités.Une première pour une régionDes communes ou des départements salarient déjà des médecins dans des zones en tension. Mais c'est la première fois qu'une région le décide. « On dit à ces jeunes médecins, de plus en plus intéressés par le salariat, venez en tant que libéraux, venez en tant que salariés, nous vous proposons l'un ou l'autre des systèmes. On vous aidera pour le logement, on vous aidera pour l'emploi du conjoint ou de la conjointe, pour la crèche si besoin », assure le président de région. LIRE AUSSI > Contre les déserts médicaux, des consultations dans des AlgecoSelon lui, la région devrait récupérer le montant des consultations versé par la sécurité sociale. « Il peut y avoir un déficit de 10 à 15 000 euros par an et par médecin. Si c'est le prix à payer pour un aménagement juste du territoire, il faut le payer », a-t-il affirmé.Les médecins seront rémunérés en fonction des grilles de la ...