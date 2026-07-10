Deschamps veut « fabriquer des émotions et les partager »

Quel poète. L’équipe de France a fait passer ses supporters par tous les sentiments au fil d’un quart de finale tendu face au Maroc . « C’est la particularité du football, de fabriquer les émotions et de les partager. J’imagine qu’il y a beaucoup de ferveur et de passion en France. Ici, on est dans notre bulle, mais les joueurs ont ce devoir-là de tout faire pour aller le plus haut possible » , s’est félicité le sélectionneur au coup de sifflet final sur M6.

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TB pour SOFOOT.com