Deschamps sélectionneur de l'Italie ? « Ce serait moche » pour Kylian Mbappé

Kyky est confiant. Alors que l’équipe de France doit encore patienter avant de faire son entrée en lice dans cette Coupe du monde face au Sénégal mardi soir, Kylian Mbappé s’est confié à M6. Le capitaine des Bleus a notamment clamé son envie d’aller chercher une troisième étoile. « Pourquoi se freiner à avoir de l’enthousiasme et de l’ambition ? On doit aller faire l’Hisroire, on ne l’a pas faite encore , a-t-il affirmé, conscient de son rôle de modèle au sein d’un jeune groupe. Je pense que je commence à être un joueur avec de la bouteille. C’est vraiment un plaisir de guider les jeunes joueurs, surtout sur le côté émotionnel. Savoir que le monde s’arrête pour te regarder, il faut savoir le gérer. C’est le plus grand adversaire dans une Coupe du monde. »

Kylian Mbappé affiche sa confiance pour le parcours des Bleus 🔥 Le capitaine français croit fort aux chances de l’équipe de France. Suivez la Coupe du Monde de la FIFA 2026 en direct sur M6 et M6+ https://t.co/A2JlsawZr6#CDM2026 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/HFprd11HqH…

TB pour SOFOOT.com