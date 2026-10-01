Deschamps : pas d’hommage, le meilleur hommage ?

L’équipe de France s’apprête à disputer son premier match à domicile sans Didier Deschamps à sa tête, vendredi soir face à l’Italie. Aucune cérémonie ou hommage quelconque n’a pourtant été prévu. Et c’est pas plus mal comme ça.

« Je vous souhaite le meilleur et comme le meilleur est toujours à venir, c’est devant vous. » Voici comment on referme un chapitre de quatorze ans en quelques mots, au soir d’une drôle de défaite sans grande saveur contre l’Angleterre. Depuis, un été a passé, la France du foot est partie en vacances pour s’offrir une pause bien méritée, puis a replongé dans le sillage de son club une fois la fin août venue.

Jusqu’à cette trêve internationale, synonyme de retrouvailles bienvenues avec l’équipe de France. Bien sûr, l’arrivée de Zinédine Zidane génère une excitation hors nomes, à même de masquer en grande partie ce drôle de vide, mais l’impression reste tenace : sans Didier Deschamps, ces Bleus n’ont pas la même gueule. Et pourtant, l’homme au plus long mandat de sélectionneur n’aura pas droit à son hommage pour la première de la saison à domicile. Et si c’était mieux ainsi ?…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com